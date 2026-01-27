Tax & Labour | Εργασιακά

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο προκήρυξη για 510 θέσεις σε νοσοκομεία

Πρόκειται για μόνιμο προσωπικό σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο ΓΝΑ Παπαγεωργίου.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις της ως προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο συνοδευτικό αρχείο.

ΑΣΕΠ
Προκήρυξη
