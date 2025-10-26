Ασφαλιστικές εισφορές: Σχέδιο «λείανσης» των αυξήσεων στους μη μισθωτούς το 2026

Αν ίσχυε ο νόμος Βρούτση θα οδηγούσε σε διπλάσια αύξηση των εισφορών, με αποτέλεσμα ακόμα περισσότερα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο η μετάθεση του μέτρου οδηγεί σε αυξήσεις εισφορών βάσει του πληθωρισμού, που για το 2025 εκτιμάται στο 2,6%.

Αναβολή για τον επόμενο χρόνο παίρνει η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους μη μισθωτούς με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών. Ο νέος τρόπος θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα οδηγούσε σε αυξήσεις κατά τουλάχιστον 5%.

Με βάση τον νόμο Βρούτση, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών θα έπρεπε να γίνουν με βάση τον Δείκτη Τιμών Μισθών και όχι με βάση τον μέσο πληθωρισμό έτους, όπως γίνονταν μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντιδράσεις των περίπου 1,8 εκατομμυρίων ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οδήγησαν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να επανεξετάσει την εφαρμογή του μέτρου, που εκτός των άλλων θα ήταν και πολιτικά κοστοβόρο.

Αν ίσχυε ο νόμος θα οδηγούσε σε διπλάσια αύξηση των εισφορών, με αποτέλεσμα ακόμα περισσότερα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο η μετάθεση του μέτρου οδηγεί σε αυξήσεις εισφορών βάσει του πληθωρισμού, που για το 2025 εκτιμάται στο 2,6%, και όχι βάσει του δείκτη μισθών.

Για παράδειγμα, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία η μηνιαία εισφορά θα ανέλθει στα 251 ευρώ από 245 σήμερα, ενώ στην έκτη κατηγορία θα διαμορφωθεί στα 676 ευρώ από 659 ευρώ. Αν εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών, η επιβάρυνση για την πρώτη κατηγορία θα έφτανε στα 257 ευρώ ευρώ και για την έκτη κατηγορία στα 691 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη κατηγορία ασφαλίζονται οι 8 στους 10 μη μισθωτούς, με βάση τον ΕΦΚΑ για την κατανομή των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών στις ασφαλιστικές κατηγορίες που ισχύουν από την 1/1/2025.

Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι περισσότεροι βρίσκονται ασφαλισμένοι στην πρώτη και φθηνότερη κατηγορία που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές. Μόλις ένας στους 10 ασφαλίζονται στην 6η υψηλότερη κατηγορία.

Αν οι εισφορές αυξηθούν με τον δείκτη μισθών το 2026, τότε οι επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι:

από 14 ευρώ τον μήνα για την πρώτη κατηγορία,

έως 39 ευρώ τον μήνα για την 6η και υψηλότερη κατηγορία.

Μετά τη νέα αναβολή, η υπέρμετρη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα ξεκινήσει από το 2027, όπου θα έχει αποσαφηνιστεί η εισπραξιμότητα των χρεών των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς στο σύστημα του ΚΕΑΟ θα συμμετέχουν ιδιωτικές δικηγορικές εταιρείες.