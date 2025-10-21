Χορμόβα (ΔΥΠΑ): Έρχονται νέα προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων και οικονομικού εγγραμματισμού

Στο νέο, αυξημένο επίδομα ανεργίας που συνδέει το τελικό ποσό με τον τελευταίο μισθό του ανέργου και την επαγγελματική του πορεία, έχουν ενταχθεί ήδη 11.000 πολίτες εκ των οποίων το 20% έχει ξαναβρεί δουλειά. Τα επόμενα προγράμματα κατάρτισης θα εστιάζουν στις δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού.

Για το μέλλον της αγοράς εργασίας και το όραμά της για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού που ηγείται, από έναν παθητικό και γραφειοκρατικό φορέα σε έναν ενεργό σύμμαχο των πολιτών, μίλησε στο Insider η νέα διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα.

Ως διοικητικός επιστήμονας και εμπειρογνώμων δημοσίων πολιτικών, η κα Χορμόβα επενδύει στην ποιοτική κατάρτιση και στη συμβουλευτική υποστήριξη, προωθώντας πολιτικές για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, την προώθηση της ισότητας, και την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος.

Το ρεκόρ συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, με πάνω από 400.000 πολίτες να αποκτούν νέες, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, μαρτυρά πως κάτι γίνεται σωστά στη νέα στρατηγική της ΔΥΠΑ, ενώ τα στοχευμένα προγράμματα για γυναίκες, νέους και ευάλωτους πολίτες φιλοδοξούν να επανεντάξουν στην αγορά εργασίας πληθυσμιακές ομάδες που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά αποχής.

Στο νέο, αυξημένο επίδομα ανεργίας που συνδέει το τελικό ποσό με τον τελευταίο μισθό του ανέργου και την επαγγελματική του πορεία, έχουν ενταχθεί ήδη 11.000 πολίτες εκ των οποίων το 20% έχει ξαναβρεί δουλειά.

Όπως επισημαίνει η επικεφαλής της ΔΥΠΑ, τα επόμενα προγράμματα κατάρτισης θα εστιάζουν στις πράσινες, ψηφιακές και δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης της ΔΥΠΑ είναι πιο έντονες από ποτέ. Οι “Ημέρες Καριέρας”, μαζί με τις εκδηλώσεις JobReady, τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης δείχνουν μια έντονη εξωστρέφεια της Δημόσιας Υπηρεσίας που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Υπάρχει αποτύπωση σε μετρήσιμα αποτελέσματα όλων αυτών των πρωτοβουλιών; Πόσοι πολίτες έχουν ωφεληθεί;

Αναμφισβήτητα η ΔΥΠΑ έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, όπου η εξωστρέφεια και οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποτελούν πλέον την κεντρική μας στρατηγική. Η προτεραιότητά μας είναι η αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων και η αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καταργώντας κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο.

Οι «Ημέρες Καριέρας» είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, μια επαναστατική πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η προσφορά και η ζήτηση στην αγορά εργασίας μπορούν να συναντιούνται αποτελεσματικά. Από το 2021 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 45 Ημέρες Καριέρας σε 18 πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, με συμμετοχή άνω των 2.000 επιχειρήσεων, οι οποίες προσέφεραν 75.000 θέσεις εργασίας, οδηγώντας σε περισσότερες από 10.000 προσλήψεις. Μόνο το 2025, πραγματοποιήθηκαν 10 διοργανώσεις με 1.400 επιχειρήσεις, 2.300 προσλήψεις και 24.000 συμμετέχοντες.

Η ΔΥΠΑ επενδύει στην άμεση, αδιαμεσολάβητη επαφή εργοδοτών και αναζητούντων εργασία, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους. Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες έχουν ωφεληθεί από τα θεματικά εργαστήρια «JobReady by DYPA», όπου στελέχη HR και εξειδικευμένοι σύμβουλοι βοηθούν τους ανέργους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στην αναζήτηση εργασίας και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε δυναμικά, διευρύνοντας αυτές τις πρωτοβουλίες, χτίζοντας γέφυρες ευκαιριών για εργαζόμενους και εργοδότες.

Παρά την αποκλιμάκωση του δείκτη της ανεργίας σε μονοψήφια ποσοστά, πολλοί κλάδοι διαμαρτύρονται για κενές θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν; Πιστεύετε πως η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που έχουν οι άνεργοι και των προσόντων που ζητούν οι εργοδότες ευθύνεται γι’ αυτό;

Η αποκλιμάκωση της ανεργίας σε μονοψήφια ποσοστά είναι αναμφίβολα μια πολύ θετική εξέλιξη, καθόλου συγκυριακή καθώς είναι το αποτέλεσμα μίας πολύ στοχευμένης και ουσιαστικής δουλειάς που γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Όμως δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα στην αγορά εργασίας.

Η ύπαρξη κενών θέσεων, ακόμα και σε περιόδους χαμηλής ανεργίας, οφείλεται κυρίως στην αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι άνεργοι και των απαιτήσεων των εργοδοτών και σε δεύτερο βαθμό στη γενικότερη σύσφιξη της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για μια διαρθρωτική πρόκληση που παρατηρείται και διεθνώς.

Στη ΔΥΠΑ έχουμε πλήρη επίγνωση του προβλήματος και εφαρμόζουμε στοχευμένες πολιτικές για τη μείωση αυτής της αναντιστοιχίας, επενδύοντας δυναμικά στην κατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, με πάνω από 400.000 πολίτες να αποκτούν νέες, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Μόνο μέσω των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, 365.473 άτομα καταρτίστηκαν και πιστοποιήθηκαν, ενώ συνολικά 643.703 πολίτες ωφελήθηκαν από προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης. Η ενίσχυση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης είναι βασικός μας στόχος. Με καινοτόμα εργαλεία, διαρκή ανάλυση της αγοράς και συνεργασία με τους εργοδότες, εξοπλίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τις δεξιότητες που απαιτούν οι θέσεις του σήμερα — και του αύριο.

Τα επόμενα προγράμματα κατάρτισης θα είναι εντοπισμένα σε κλάδους ή ειδικότητες υψηλής ζήτησης ή θα ξαναδούμε οριζόντια μεγάλα προγράμματα όπως αυτά που προηγήθηκαν για την απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων;

Η προσέγγισή μας στην κατάρτιση είναι διττή, με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες της αγοράς του μέλλοντος. Από τη μία πλευρά, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση σε ειδικότητες του μέλλοντος μέσω μεγάλων οριζόντιων προγραμμάτων. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος, καθώς οι ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, μαζί με τον οικονομικό εγγραμματισμό, αποτελούν πλέον βασικά εφόδια για κάθε σύγχρονη θέση εργασίας, ανεξαρτήτως κλάδου.

Ήδη, βρισκόμαστε σε πλήρη υλοποίηση του εμβληματικού μας προγράμματος κατάρτισης 500.000 πολιτών έως τα τέλη του 2025, με 390.000 ωφελούμενους να έχουν ήδη καταρτιστεί. Τα επόμενα αντικείμενα θα εστιάζουν στις πράσινες, ψηφιακές και δεξιότητες

οικονομικού εγγραμματισμού.

Από την άλλη πλευρά, ενισχύουμε τη στοχευμένη προετοιμασία των εργαζομένων, μέσω εντοπισμένων προγραμμάτων σε κλάδους αιχμής, για να καλύψουμε άμεσα τα κενά ζήτησης. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα κατάρτισης για κλάδους όπως το εμπόριο, η βιομηχανία, η βιοτεχνία και οι εξαγωγές. Πολύ σύντομα, θα ακολουθήσει και πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ευέλικτο και πιστοποιημένο σύστημα τεχνικής κατάρτισης, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν με αυξημένα εφόδια μια σύγχρονη και ποιοτική θέση εργασίας.

Έχουν περάσει 6 μήνες από τότε που ξεκίνησε το πιλοτικό επίδομα ανεργίας, που συνδέεται με τον τελευταίο μισθό του ανέργου και τον εργασιακό του βίο. Έχετε κάποια ποιοτικά στοιχεία να μας πείτε από εκείνους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τους μήνες που προηγήθηκαν; Υπάρχουν σκέψεις για την καθολική εφαρμογή του;

Το νέο, πιλοτικό επίδομα ανεργίας, αποτελεί μια καινοτόμα μεταρρύθμιση με στόχο να ενισχύσουμε την ανταποδοτικότητα και τη δικαιοσύνη στο σύστημα στήριξης των ανέργων. Μέχρι στιγμής, πάνω από 11.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχουν ξεκινήσει ήδη οι πληρωμές τους.

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο ωστόσο είναι ότι, από αυτούς, ένα ποσοστό της τάξης του 15% με 20% έχει ήδη επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Γεγονός που δείχνει ότι η σύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης με την ενεργή αναζήτηση εργασίας αποδίδει. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι βούλησή μας είναι, οι πολιτικές απασχόλησης της ΔΥΠΑ να λειτουργούν συμπληρωματικά και ουσιαστικά, όχι απλώς ως παθητική στήριξη αλλά ως καταλύτης επιστροφής στην εργασία.

Σε αυτή τη φάση, το πρόγραμμα παραμένει σε πιλοτική εφαρμογή και η αξιολόγησή του είναι σε εξέλιξη. Βασικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το νέο μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα είναι το δυνατόν ωφελιμότερο για τους ανέργους. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο πλαίσιο πρέπει να γίνει με προσεκτικά βήματα και πλήρη λειτουργικότητα.

Το στεγαστικό αναδεικνύεται σε μείζον πρόβλημα όχι μόνο για τους ευάλωτους συμπολίτες μας αλλά και για νέα ζευγάρια που δεν έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει στο σκέλος της κοινωνικής κατοικίας; Θα εμπλακείτε στο θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής προσφέροντας οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε ιδιώτες αναδόχους, προκειμένου να χτιστούν κοινωνικές κατοικίες;

Πράγματι, το στεγαστικό αποτελεί μια μείζονα κοινωνική πρόκληση. Η ΔΥΠΑ, μετά από μια δεκαετία αδράνειας στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής, ανέλαβε έναν κομβικό ρόλο στην επανεκκίνησή της, μέσω των νόμων «Δουλειές Ξανά» και του προγράμματος «Σπίτι μου».

Επίσης αυτή την περίοδο «τρέχει» και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» όπου σε σύνολο 9.191 εγγραφών, έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 5.379 αιτήσεις, χρηματοδοτήσαμε με περίπου 21 εκ. ευρώ το πρόγραμμα «Κάλυψη», με το οποίο αξιοποιούνται ιδιωτικές κατοικίες που είχαν διατεθεί για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία και συμμετείχαμε χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», στο σκέλος «Ανακαινίζω». Στόχος μας είναι κάθε νέος εργαζόμενος να μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του με αξιοπρεπή στέγη.

Σε ό,τι αφορά τον θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής βρισκόμαστε σε διαβούλευση με φορείς κυρίως της αυτοδιοίκησης με στόχο την αξιοποίηση των ακινήτων της ΔΥΠΑ, τόσο για την ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας όσο και για την εξυπηρέτηση των καταστατικών μας σκοπών, πάντα προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Η εμπλοκή μας θα γίνει με τρόπο που μεγιστοποιεί το κοινωνικό όφελος και επιλύει με βιώσιμο τρόπο το πρόβλημα της προσιτής στέγης.

Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο πρόγραμμα στήριξης σε άνεργες μητέρες;

Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν μια ομάδα πολιτών που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αγορά εργασίας. Με σχεδόν τα δύο τρίτα των εγγεγραμμένων ανέργων να είναι γυναίκες και το ποσοστό ανεργίας τους να είναι κατά 67% μεγαλύτερο από των ανδρών, παραμένει πάγια μας προτεραιότητα η στήριξη και η ενδυνάμωσή τους. Αυτό κάνουμε με συγκεκριμένες, στοχευμένες δράσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάσαμε ένα νέο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εστιάζει στη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες και μητέρες ανήλικων τέκνων, μέσω επιχορήγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα καλύπτει προσλήψεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με διάρκεια επιχορήγησης από 12 έως 18 μήνες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, συνεκτικού σχεδίου που εφαρμόζουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια για την ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Με έμφαση στα ποιοτικά δεδομένα, την άρση των εμποδίων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, η ΔΥΠΑ αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να δημιουργήσει ευκαιρίες για εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη. Για εμάς, η ισότητα είναι στρατηγική προτεραιότητα, όχι ρητορική.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας θέσω μια πιο προσωπική ερώτηση. Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον της ΔΥΠΑ και τον ρόλο της στην αγορά εργασίας και ποιες πρωτοβουλίες είστε διατεθειμένη να αναλάβετε προς αυτή την κατεύθυνση;

Το όραμά μου για τη ΔΥΠΑ είναι να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό, σύγχρονο και ανθρώπινο κόμβο διασύνδεσης ανάμεσα στους πολίτες, την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Μια Δημόσια Υπηρεσία ψηφιακή, εξωστρεφής και λειτουργική, που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει και προλαμβάνει τις ανάγκες της αγοράς, στηρίζοντας κάθε πολίτη να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Η ΔΥΠΑ έχει διανύσει μια σημαντική μεταρρυθμιστική πορεία τα τελευταία χρόνια — από τον θεσμικό επαναπροσδιορισμό έως την αναδιοργάνωση των δομών της και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων πολιτικής απασχόλησης. Η θεαματική μείωση της ανεργίας δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, στρατηγικής και συνεργασίας.

Προτεραιότητά μου είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή την κατεύθυνση. Να επενδύσουμε στη συνεχή αξιολόγηση των πολιτικών μας, να στηρίξουμε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και να προχωρήσουμε σε νέες συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Πάνω απ’ όλα, να θέσουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο — με στοχευμένες, ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις πιο ευάλωτες ομάδες.