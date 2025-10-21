Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Σανάε Τακαΐτσι εισέρχεται στην ιστορία

Το Πεκίνο εξέφρασε από την πλευρά του σήμερα την ελπίδα ότι «θα προωθηθούν» οι σχέσεις με το Τόκιο.

Η Σανάε Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα που τέθηκε επικεφαλής της κυβέρνησης στην Ιαπωνία, «εισέρχεται στην Ιστορία», χαιρέτισε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ως πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, εισέρχεσθε στην Ιστορία. Ανυπομονώ να έχω στενή συνεργασία μαζί σας για να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη μοναδική σύμπραξη ανάμεσα στην ΕΕ και την Ιαπωνία», δήλωσε μέσω του X.

Το Πεκίνο ελπίζει ότι «θα προωθηθούν» οι διμερείς σχέσεις

Το Πεκίνο εξέφρασε από την πλευρά του σήμερα την ελπίδα ότι «θα προωθηθούν» οι σχέσεις με το Τόκιο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από την Τακαΐτσι, η οποία ήταν στο παρελθόν πολύ επικριτική έναντι της Κίνας.

Η Κίνα «σημείωσε το αποτέλεσμα των εκλογών», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνοντας πάντως πως πρόκειται για μια «εσωτερική υπόθεση της Ιαπωνίας».