Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν την θέση του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

«Στηρίζουμε σθεναρά τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι η σύγκρουση θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και ότι η σημερινή γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στη δήλωση.

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση με την Ουκρανίας στηρίζοντας το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση πυρός στις σημερινές γραμμές μαχών.

Ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που έχει διατηρήσει θερμές σχέσεις με τη Μόσχα σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει στο παρελθόν ζητήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν από μια κατάπαυση πυρός, ενώ η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της εδώ και καιρό ζητούν άμεση παύση των συγκρούσεων για να μπορούν να διεξαχθούν συνομιλίες.

Ο Τραμπ ζήτησε κατάπαυση πυρός στις σημερινές γραμμές ύστερα από συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ και με τη μορφή του «συνασπισμού των πρόθυμων» χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι θα παρευρεθεί στη συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο.

Ο συνασπισμός –που συστήθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία τον Φεβρουάριο—πραγματοποίησε συνομιλίες για μήνες σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να προσπαθήσει να καθορίσει τα σχέδια για το ποια μπορεί να είναι η στρατιωτική συνεισφορά στην Ουκρανία και πώς μπορεί να αποθαρρυνθεί η Ρωσία από το να της επιτεθεί ξανά μόλις υπάρξει οριστική εκεχειρία.

«Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στη ρωσική οικονομία και την αμυντική της βιομηχανία, έως ότου ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας ούτως ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται», αναφέρεται στη σημερινή δήλωση.

Η δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών

«Είμαστε όλοι ενωμένοι στην επιθυμία μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, την οποία αξίζει ο λαός της Ουκρανίας.

Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι συγκρούσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας.

Οι παρελκυστικές τακτικές της Ρωσίας έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία είναι το μόνο μέρος που αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα της ειρήνευσης. Όλοι βλέπουμε ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να προτιμά τη βία και την καταστροφή.

Ως εκ τούτου, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση — πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία και την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, έως ότου ο Πούτιν να είναι έτοιμος για την επίτευξη ειρήνης. Αναπτύσσουμε μέτρα για να αξιοποιήσουμε πλήρως τα ακινητοποιημένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται.

Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες θα συνεδριάσουν αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων για να συζητήσουν τρόπους προώθησης των εργασιών αυτών και περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας.»

Τη δήλωση «συνυπογράφουν» οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, μαζί με τους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ