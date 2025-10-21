Πόθεν έσχες: Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή δηλώσεων

Λήγει στο τέλος του μήνα η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες για το έτος 2025, που αφορά τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία της χρήσης 2024.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας www.pothen.gr έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Οι αλλαγές

Η βασική καινοτομία στις φετινές δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» είναι η δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις. Οι υπόχρεοι, μέσω των κωδικών TaxisNet, μπορούν να «τραβήξουν» τα δεδομένα τους απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες. Ωστόσο, αν κάποιο ποσό λείπει ή εμφανιστεί λανθασμένο, το βάρος της διόρθωσης πέφτει αποκλειστικά στον δηλούντα. Η συμπλήρωση δεν είναι μια τυπική διαδικασία καθώς ακόμη και μια μικρή απόκλιση μπορεί να ενεργοποιήσει ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Ξεχωριστές δηλώσεις για συζύγους

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα ζευγάρια καθώς ακόμη και αν ο/η σύζυγος δεν έχει άμεση επαγγελματική υποχρέωση δήλωσης, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση. Η παράλειψη, ακόμη κι από άγνοια, φέρνει πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο/η σύντροφος ανήκει σε υπόχρεη κατηγορία.

Η διαδικασία, τα βήματα και οι παγίδες

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα από την πλατφόρμα pothen.gr και τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

Είσοδος στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxinet.

Αυτόματη άντληση δεδομένων από τράπεζες – με υποχρεωτική διασταύρωση.

Επαλήθευση και χειροκίνητη συμπλήρωση όπου χρειάζεται. Αν λείπουν στοιχεία από κάποια τράπεζα η εισαγωγή γίνεται με ευθύνη του υπόχρεου.

Δικαιολόγηση προέλευσης χρημάτων. Kάθε ποσό, κάθε αλλαγή υπολοίπου πρέπει να φέρει αιτιολόγηση όπως για παράδειγμα μισθοί, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, κληρονομιά δωρεές κ.λπ.

Έλεγχος σε οχήματα και ακίνητα, με βάση την πραγματική εικόνα περιουσίας.

Ξεχωριστή υποβολή από σύζυγο/σύντροφο, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας.

Ποιοι είναι υπόχρεοι

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες είναι μεταξύ άλλων:

Πολιτικά πρόσωπα (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές κ.ά.).

Αιρετοί ΟΤΑ (Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι)

Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί

Δημόσιοι υπάλληλοι με θέσεις ευθύνης

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών

Στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Ιδιοκτήτες, διευθυντές και δημοσιογράφοι ΜΜΕ

Παράγοντες του αθλητισμού και μέλη επιτροπών δημοσίων έργων

Οι σύζυγοι ή σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης των παραπάνω.

Εκπρόθεσμη υποβολή

Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία στην παρ.1 του αρθ.18 του ν. 5026/2023, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200€ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) και 50€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται με τις νέες διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 5026/2023, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400€ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) και 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους.