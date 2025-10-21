«Καμπανάκι» Λέιν (ΕΚΤ) στις ευρωπαϊκές τράπεζες για το δολάριο

Προειδοποίηση πως οι τράπεζες της Ευρωζώνης ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις εάν η χρηματοδότηση σε αμερικανικά δολάρια στερέψει, απηύθυνε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα τέτοιο σενάριο τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδεχομένως θα αναγκαστούν να περιορίσουν τον δανεισμό προς την οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου.

«Η συνδυαστική παρουσία σημαντικών ανοιγμάτων σε δολάρια ΗΠΑ και ασταθούς χρηματοδότησης σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν ξαφνικές αλλαγές στο καθεστώς πιστωτικών χορηγήσεων», επεσήμανε.

«Τα ρίσκα για το αμερικανικό δολάριο δημιουργούν πιέσεις και στις δύο πλευρές των ισολογισμών των τραπεζών και ενδεχομένως καθοδική πίεση στα ανοίγματα εντός ισολογισμού, όπως τα δάνεια προς την πραγματική οικονομία» τόνισε.