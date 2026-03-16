Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ - Τυχεροπούλου: «Ηταν ενήμεροι όλοι για όλα όσα συνέβαιναν»

«Ήταν ενήμεροι όλοι για όλα όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεσή μου το 2024, έκανα έγγραφο» κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, στην εν εξελίξει δίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέππα. Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ δικάζονται -η δίκη ξεκίνησε τον Οκτώβριο- για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι απέκρυψαν, το Νοέμβριο 2020, πόρισμα με στοιχεία για εκτεταμένες παρατυπίες που διαπίστωσε σε ελέγχους που διενήργησε το 2020 η κ. Τυχεροπούλου ως υπεύθυνη για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για το Εθνικό Απόθεμα. Η κ. Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένη ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, βασική μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση, κατά την συνέχεια της κατάθεσής της ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, τόνισε πως η ίδια είχε ενημερώσει γραπτώς, μέσω του επικεφαλής του Οργανισμού, για όλα τα προβλήματα, τους δύο πρώην αρμόδιους υπουργούς της περιόδου 2022-2024.

Όπως σημείωσε η μάρτυρας: «Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει». Δεχόμενη πολλές ερωτήσεις από την έδρα, η μάρτυρας αναφέρθηκε σε ασφυκτικές πιέσεις που υφίσταντο όσοι, λίγοι, είχαν πρόθεση να ελέγξουν κραυγαλέες περιπτώσεις παράτυπων πληρωμών. Θέτοντας υπόψη του δικαστηρίου στοιχεία από ηλεκτρονική αλληλογραφία, η κ. Τυχεροπούλου αναφέρθηκε στην περίπτωση συγκεκριμένου συναδέλφου της, ελεγκτή στην Κρήτη, ο οποίος αφού ενημέρωσε αρμοδίως για κενά που εντόπισε, δέχθηκε απειλές.

Σύμφωνα με την μάρτυρα, ο υπάλληλος μετακινήθηκε από τη θέση του, ενώ, όπως κατέθεσε η κ. Τυχεροπούλου, το ονοματεπώνυμό του «εξαφανίστηκε από το οργανόγραμμα και τη λίστα των υπαλλήλων στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάγεται πλέον στη ΑΑΔΕ». Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, από φόβο για τις απειλές που δεχόταν, ο συγκεκριμένος υπάλληλος ζούσε για ένα χρονικό διάστημα σε ένα υπόγειο και είχε απομακρύνει την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας. «Του επιβλήθηκε και στέρηση μισθού για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους του για όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε η μάρτυρας ενώ η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ