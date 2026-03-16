ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον δείκτη μισθολογικού κόστους το δ' τρίμηνο του 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον δείκτη μισθολογικού κόστους το δ' τρίμηνο του 2025
Ο δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 7,9%.

Αύξηση κατά 8,3% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το δ' τρίμηνο πέρυσι, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 5,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2024 προς το δ' τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 7,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 5,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2024 προς το δ' τρίμηνο του 2023.

Ενώ, ο δείκτης, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 4,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2024 προς το δ' τρίμηνο του 2023.

ΕΛΣΤΑΤ
Μισθός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider