Κεραμέως: Πάνω από 45 προτάσεις κοινωνικών εταίρων και πολιτών έγιναν αποδεκτές

Με διευκρινήσεις, αποσαφηνίσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως με τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόμματα η ακρόαση των φορέων για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ευχαρίστησε όλους τους κοινωνικούς φορείς για την ανάπτυξη του διαλόγου σημειώνοντας την συμβουλή τους στην δημόσια διαβούλευση και επεξεργασία του νομοσχεδίου που έχει διαρκέσει και πάνω από τρεις μήνες, με αποτέλεσμα πάνω από 45 προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων και Πολιτών να έχουν ενσωματωθεί.

Η κυρία Κεραμέως, απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν από βουλευτές, αλλά και σε αναφορές φορέων επισήμανε σχετικά με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου -που παρέχει την δυνατότητα υπό όρους και προϋποθέσεις εργασίας 13ωρών και σε έναν εργοδότη- ότι η ΓΣΕΕ «κατέθεσε στο Υπουργείο μια δημόσια επιστολή με την οποία ζήτησε και προστέθηκε διάταξη προκειμένου «να υπάρχει με σαφή και ρητό τρόπο η προστασία του εργαζομένου από μονομερείς βλαπτικές μεταβολές στους όρους σ εργασίας του (πχ. μετάθεση, υποβάθμιση, αλλαγή καθηκόντων, παράληψη προαγωγής κ.λ.π) σε περίπτωση που δεν συναινεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως». Αυτό είπε η υπουργός μας το ζήτησε η ΓΣΕΕ και εμείς το συμπεριλάβαμε στην διάταξη.

Η υπουργός, επισήμανε πως με βάση τη νομολογία του Αρείου Πάγου ο καθορισμός των ωρών εργασίας δεν υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα. Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εργαστεί υπερωριακά, πέρα των προϋποθέσεων που θέτει ο Αστικός Κώδικας, Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή του στην παροχή υπερωριακής εργασίας στον εργοδότη του. Κάθε σχετική καταγγελία σύμβαση εργασίας για άρνηση υπερωριακής εργασίας, με το νομοσχέδιο αυτό θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση που μια καταγγελία φτάσει στα δικαστήρια το βάρος απόδειξης ότι δεν γίνεται λόγω άρνησης παροχής υπερωρίας την έχει ο εργοδότης.

Η κυρία Κεραμέως, ζήτησε από την εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ να αποσαφηνίσει - καθώς άλλα έχουν ειπωθεί κατά τις συναντήσεις εργασίας που έχουν προηγηθεί - για το εάν διαφωνεί ή όχι στην εισαγωγή της διάταξης που παρέχει την δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο γονέα της τετραήμερης εργασίας, δηλαδή να μπορεί να δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη και την Παρασκευή να είναι με το παιδί του.

Η υπουργός παράλληλα έδωσε έμφαση στις θετικές θέσεις που έχει διατυπώσει η ΓΣΕΕ σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν: την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες γυναίκες, το αφορολόγητο και ακατάσχετο στο επίδομα της γονικής αδείας, την απαγόρευση μείωσης των αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες, την υποχρεωτική παρουσία συντονιστή Υγείας και Ασφάλειας.

Για τις συμβάσεις των «Δύο Ημερών», η υπουργός ανέφερε πως εάν αυτή είναι 8ωρη, τότε αποτελεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους εργασίας και κάθε υπερωρία θα αμείβεται με +40%. Επίσης, η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι δεν αποκλείονται από το επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

Για τις απλοποιήσεις αναγγελίας πρόσληψης, η υπουργός κατέστησε σαφές στους φορείς ότι «πάντα θα προσπαθούμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες και πιστεύω ότι με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που είναι προ των πυλών της ενεργοποίησής του, θα έχουμε περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών, όπως και στις διαλειτουργικότητες». Στο αίτημα κατάργησης υποβολής του Ε8 ανέφερε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή την στιγμή, καθώς χρησιμοποιείται στους ελέγχους για την διασταύρωση των υπερωριών.

Η κυρία Κεραμέως, αποσαφήνισε σε σχέση με τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την οικειοθελή αποχώρηση εργαζόμενου είπε ότι αυτό αφορά όταν ένας εργαζόμενος δεν δίνει κανένα σημάδι ζωής και επικοινωνίας για τέσσερις + δύο ημέρες, αυτό είναι που θα λογίζεται ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης από μέρους του εργαζομένου.

Για την εξαήμερη εργασία που έχουν προβλεφθεί σε σειρά συλλογικών συμβάσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, η υπουργός επισήμανε ότι μόνοι τους οι εργαζόμενοι έρχονται, καταθέτουν στο Υπουργείο και υπογράφουν τέτοιες συλλογικές συμβάσεις και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις στις αμοιβές τους!. Η κυρία Κεραμέως προανήγγελλε ότι αύριο υπάρχει προγραμματισμένη εκ νέου συνάντηση εργασίας με τους έξι κοινωνικούς εταίρους για την περαιτέρω ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Υπογράμμισε η υπουργός πως όποια συλλογική σύμβαση εργασίας έχει κατατεθεί στο Υπουργείο και πληρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου έχει επεκταθεί. Απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων του ζήτησε η Ομοσπονδία να εγγραφεί στο Μητρώο, ώστε το Υπουργείο να επιτρέπεται να επεκτείνει την συλλογική σύμβαση εργασίας. Κάλεσε τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος να αναφέρει που προβλέπεται στην συλλογική σύμβαση που έχουν ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο ωράριο εργασίας. Από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας του ζήτησε να παραθέσει την σχετική διάταξη με την οποία καταργείται το 8ωρο εργασία σε μόνιμη βάση στην χώρα, όπως υποστήριξε.

Σχετικά με το αίτημα της Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος να καταργηθεί η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι παρά την συμφωνία που θα είχε ο καθένας σε μια τέτοια κατάργηση, αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς δεν εκλείπουν ακόμα η ανάγκη της αλληλεγγύης των γενεών, ειδικά σε μια εποχή δημογραφικής κρίσης. Η κατάργηση αυτής της εισφοράς, σημείωσε η υπουργός θα κόστιζε περίπου 700 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, υπενθύμισε τις οριζόντιες ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της ΕΑΣ, σημείωσε την ρύθμιση για τους εργαζόμενους - συνταξιούχους, ώστε η προσαύξηση να μην οδηγεί σε αλλαγή του συντελεστή και πρόσθεσε πως εφέτος θα υπάρχουν τρείς αυξήσεις: τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους το Νοέμβριο. Η ετήσια αύξηση λόγω αλγορίθμου στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 που πληρώνονται τέλος Δεκεμβρίου 2025 και η κατά 50% κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1.1.2026, που θα την δουν οι δικαιούχοι στις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2025.

Οι θέσεις των φορέων

Με διαφορετικές εστιάσεις, προσεγγίσεις, εκτιμήσεις, αλλά και με προτάσεις τοποθετήθηκαν από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των φορέων

Η διευθύντρια του τομέα εργασιακών σχέσεων αι κοινωνικού διαλόγου του ΣΕΒ Αικατερίνη Δασκαλάκη ανέφερε πως είναι στην θετική κατεύθυνση οι διατάξεις που αφορούν την ψηφοποίηση και απλοποίησης των διαδικασιών. Για την ευελιξία στη χορήγηση της ετήσιας άδειας. Τις βελτιώσεις για την οικειοθελή αποχώρηση. Τις διατάξεις σχετικά με την άδεια μητρότητας, της ανάδοχες μητέρες και το επίδομα γονικής άδειας, όπως και αυτές που αφορούν την υγεία και της ασφάλεια στην εργασία. Θετική έκρινε την επέκταση της απαλλαγής των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες και στις προσαυξήσεις που προβλέπονται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και σε αυτές που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, καθώς το μέτρο αυτό, μειώνει το μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις και αυξάνει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων. Παράλληλα, ζήτησε περαιτέρω επεξεργασία και επαναστόχευση για την παρουσίαση του συντονιστή ασφάλειας στα τεχνικά έργα. Σαφή οριοθέτηση του συμβουλευτικού γνωμοδοτικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων των τεχνικών ασφάλειας και των ιατρών εργασίας. Την ριζική αναμόρφωση του πλαισίου προσόντων άσκησης καθηκόντων του ιατρού εργασίας.

Ο προϊστάμενος της Μονάδας Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Θανόπουλος ανέφερε πως « το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιέχει αρκετές θετικές ρυθμίσεις, κυρίως σε ότι αφορά τη μείωση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων, που έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα όμως περιέχει και κάποιες ρυθμίσεις που χρήζουν βελτιώσεων ή και αλλαγών όπως είπε ότι είναι η διάταξη που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας, καθώς θα αποτελέσει μια ακόμα πηγή αύξησης του λειτουργικού κόστους των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σχολιάζοντας την θέσπιση του νέου ψηφιακού εργαλείου στο Υπουργείο Εργασίας για τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης του κατώτατου μισθού και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που προβλέπονται για το ζήτημα αυτό είπε πως η πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα πρέπει να επανέλθει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων.

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Αλέξανδρος Θάνος ανέφερε ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς περιλαμβάνει διατάξεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας, στον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας και στη διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ζήτησε όμως, μεταξύ άλλων, να υπάρχουν ρυθμίσεις θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και ιδίως στους τομείς με έντονη εποχικότητα, όπως είναι ο τουριστικός. Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, είπε ότι είναι ένα εργαλείο διαφάνειας, ελέγχου και δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας, όμως υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και το σύστημα να προσαρμοστεί καλύτερα στα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας Ιωάννης Σταύρου δήλωσε στην Επιτροπή πως «οι ρυθμίσεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου αξιολογούνται ως επί το πλείστον ως ιδιαίτερα θετικές, καθώς κινούνται σε κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου με έμφαση στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων με παράλληλη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων. Επισημαίνοντας ότι σημερινή πολυπλοκότητα της εργατικής νομοθεσίας αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οι προτεινόμενες απλοποιήσεις είπε θα συντελέσουν επαρκώς στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη διευκόλυνση προσέλκυσης επενδύσεων και κατ' επέκταση και στη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ζήτησε να υπάρξει η δυνατότητα να γίνονται αποδεκτές ολιγόλεπτες αποκλίσεις μεταξύ του ψηφιακά δηλωθέντος ωραρίου και της ψηφιακής κάρτας εργασίας των εργαζομένων. Η δυνατότητα επανάκτησης εργαζομένων με κρίσιμες ειδικότητες εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Ο Γενικός Διευθυντής και Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Αντώνης Μέγγουλης ανέφερε πως «το νομοσχέδιο έχει θετικό πρόσημο και αυτό είναι αντίληψη του συνόλου του εμπορικού κόσμου της χώρας. Το λέω μετά λόγου γνώσεως. Συμφωνούν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες σε πάρα πολλές διατάξεις του και οι μεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Προχωράει η ψηφιοποίηση ένα βήμα παραπέρα, κάνει θετικά βήματα στην άρση της γραφειοκρατίας, θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν οργανωμένα λογιστικά γραφεία, απαλλάσσει τους επιχειρηματίες από χρήμα που δεν έχουν και χρόνο που δεν διαθέτουν, θα εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των τουριστικών περιοχών και γενικότερα τις περιοχές όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης. Επίσης, θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις εστίασης και τις επιχειρήσεις που γενικότερα ανήκουν στο χώρο του υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λύνει μια σειρά ζητήματα της ψηφιακής κάρτας και εκσυγχρονίζει σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο της υγείας και της ασφάλειας, το οποίο η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν εκσυγχρονισμό. Για την δυνατότητα 13 ωρών εργασίας στον ίδιο εργοδότη είπε ότι αυτή η μία πρόσθετη ώρα υπερωριακής απασχόλησης παραπάνω θα βοηθήσει σαφώς κλάδους που δεν έχουν προσωπικό. Μεταξύ άλλων για το θέμα της υποχρεωτικής άδειας επισήμανε πως για τις τουριστικές περιοχές θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο

Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γρηγόρης Αντωνιάδης αναγνώρισε και αυτός ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας και στην εναρμόνιση της με το σύγχρονο κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον και ζήτησε επιμέρους βελτιώσεις σε σχέση με την ψηφιακή κάρτα εργασίας,

Η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Γιάννα Χορμόβα εστίασε στα επτά άρθρα που αφορούν την ΔΥΠΑ λέγοντας πως εισάγεται νέα ρύθμιση που επιτρέπει στην Υπηρεσία να υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για επαγγελματίες οδηγούς για να μπορέσει η ΔΥΠΑ να τροφοδοτήσει την αγορά με επαγγελματίες οδηγούς που υπάρχει και αυξημένη ζήτηση. Επέρχεται βελτίωση του πλαισίου που επιτρέπει να συνεχίζεται η χορήγηση των παροχών αυτών και σε όσους δεν είναι αποκλειστικά εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, αλλά και σε διαφορετικά μητρώα που καταρτίζονται και χρησιμοποιούνται. Θεσπίζεται η εξουσιοδοτική άδεια για την δυνατότητα χορήγηση ειδικής αποζημίωσης άδειας στους εκπαιδευτικούς της ΔΥΠΑ που εργάζονται στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, καθώς δεν χρησιμοποιούν μέρος της καλοκαιρινής τους άδειας για να συμμετέχουν στις Εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επικαιροποιείται και βελτιώνεται η διάταξη για την προαιρετική ασφάλιση των μακροχρονίων ανέργων, στους οποίους υπολείπονται μέχρι 5 χρόνια για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης. Παρατείνονται από 9 μηνο σε 18μηνο οι συμβάσεις υπηρεσίες καθαριότητας,

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης Θεόδωρος Τόλλης είπε ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και επικεντρώθηκε στα θέματα που αφορούν την ευέλικτη συστημική διαχείριση, δηλαδή το (ΕΡΓΑΝΗ 2) και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος Παναγιώτης Χατζηδημητράκης ανέφερε χαρκατηριστικά πως «καλωσορίζω την έλευση του νέου νομοσχεδίου που επιτέλους μετά από 25 χρόνια επιχειρεί την πρώτη συνολική, ολοκληρωμένη επικαιροποίηση του πλαισίου για την υγιή ασφάλεια στην εργασία που από το Προεδρικό Διάταγμα 17 του 1996, δηλαδή, εδώ και 29 χρόνια παρέμεινε ουσιαστικά το ίδιο, αν εξαιρέσουμε το νόμο 3850 που ήταν μια κωδικοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου και μερικές αλλαγές στον νόμο 4808 του 2021, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως οι βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και πρόληψης για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Γιώργος Τζιλιβάκης ανέφερε ότι «οι διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου παρέχουν λύση σε χρόνια αιτήματα των επιθεωρητών και τους βοηθάνε να κάνουν τη δουλειά τους πολύ πιο αποτελεσματικά»

Η νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ Σοφία Καζάκου ανέφερε πως οι θέσεις και οι απόψεις της Συνομοσπονδίας είναι ήδη γνωστές και έχουν δημοσιοποιηθεί και προχώρησε όπως είπε σε μια κριτική ανάλυση από νομική κυρίως για συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου. Για το χρόνο εργασίας επί 13ωρο ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, υποστήριξε ότι καταστρατηγείται η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση. Υποστήριξε ότι ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης στην υπερωρία μόνο εάν δεν είναι αντίθετη στην καλή πίστη. Η παροχή επιπλέον εργασίας για έναν εργαζόμενη είναι υποχρεωτική. Ανέφερε πως η ΓΣΕΕ είχε αντιδράσει και στην δυνατότητα 13ωρη εργασία ενός εργαζόμενου σε δύο εργοδότες σημειώνοντας ότι η εργασία σε δύο εργοδότες θεωρητικά είναι μια επιλογή των εργαζομένων και δεν είναι το ίδιο το να επιτρέπεται η 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Υποστήριξε ότι με την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης από έναν εργοδότη, η απόλυση ενός εργαζομένου, επειδή δεν θέλει να εργαστεί υπερωριακά, γίνεται πιο εύκολη. Η κυρία Καζάκου υποστήριξε πως δεν ήταν αίτημα της ΓΣΕΕ η πρόβλεψη στην διάταξη για την αποτροπή βλαπτικής μεταβολής. Η ΓΣΕΕ είπε ζήτησε εξ αρχής την απόσυρση όλων αυτών των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας. Για το θέμα της διευθέτησης ανέφερε ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί προϊόν συλλογικής διαπραγμάτευσης και συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η κυρία Καζάκου υποστήριξε πως η διευθέτηση σε εβδομαδιαία βάση που εισάγει το νομοσχέδιο, ουσιαστικά, προσαρμόζει την εργασία στις ανάγκες της επιχείρησης. Το επιχείρημα είπε ότι θα μπορεί η εργαζόμενη μητέρα να εργάζεται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα επί 10ωρο και να κάθεται την Παρασκευή για να βλέπει τα παιδιά της, είναι για εμάς άστοχο. Με την απεριόριστη κατάτμηση της άδειας, επίσης ανέφερε, ματαιώνεται πλήρως ο σκοπός της άδειας και επιπλέον μειώνεται στο μισό ο υποχρεωτικός. Το νομοσχέδιο είπε τροποποιεί το είδος των συμβάσεων κατά παραγγελία. Η κυρία Καζάκου κατέληξε λέγοντας πως «δυστυχώς το σχέδιο νόμου διευρύνει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια για υπέρβαση του εργάσιμου χρόνου σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας, οδηγώντας σε εργασιακή εξουθένωση και διαλύοντας κάθε έννοια προσωπικής και οικογενειακής ζωής και γι' αυτό ζητάμε την απόσυρση αυτών των διατάξεων»

Το μέλος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας Γιάννης Αναγνώστου επέκρινε το σχέδιο νόμου λέγοντας πως «είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομιλών, των μεγαλοεργοδοτών συνολικά γιατί φέρνει εκατομμύρια κέρδη για τα αφεντικά, ενώ για τους εργαζόμενους μείωση της σύνταξής τους, και χαμένα έσοδα για τον ΕΦΚΑ. Γι΄αυτό είπε οι εργαζόμενοι το έχουν απορρίψει. Για εμάς, για την Ομοσπονδία Οικοδόμων, ανέφερε αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί έκτρωμα σε όλα του τα άρθρα. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Γιατί ζούμε στην εποχή που, ενώ η επιστήμη, η τεχνολογία, η τεράστια πρόοδος που υπάρχει μπορεί να φέρει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για εμάς, για την οικογένειά μας, για την ψυχαγωγία μας και αυτό το νομοσχέδιο θα μας γυρίσει δεκαετίες με το να δουλεύουμε περισσότερες ώρες και να μην καταφέρνουμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματά μας. Ανέφερε ότι ένας οικοδόμος που ξεκινάει την δουλειά στις 7 το πρωί, με το 13ώρο θα φτάνει στο σπίτι του στις 8 το βράδυ σακατεμένος, κουρασμένος. Επισήμανε ότι περισσότερα εργατικά ατυχήματα, στον κλάδο συμβαίνουν κυρίως κατά την διάρκεια των υπερωριών. Ο κ. Αναγνώστου επίσης ανάφερε πως η Ομοσπονδία Οικοδομών, έχει υπογράψει δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την τελευταία 3ετία και τις δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, έχει αρνηθεί η Κυβέρνηση να τις κάνει υποχρεωτικές.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας Παναγιώτα Ρόζου αντιτάχθηκε στο νομοσχέδιο λέγοντας ότι αυτό αποτελεί τη χαριστική βολή και γκρεμίζει ότι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες της ανθρωπότητας. Υποστήριξε πως η κατάργηση του οκταώρου και η επέκταση της 13-ώρης εργασίας και σε έναν εργοδότη, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 78 ώρες εργασίας την εβδομάδα, θα οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε πλήρη εξουθένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία τους. Η υπέρβαση του ημερήσιου ορίου των 8 ωρών εργασίας, συνδέεται άμεσα με την αύξηση κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, των εργατικών ατυχημάτων. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας είναι σήμερα πλήρως υποστελεχωμένη με ελλείψεις σε επιθεωρητές, σε διοικητικό προσωπικό και οδηγούς και ανέφερε πως με το άρθρο 59 του νομοσχεδίου είπε ότι υποβαθμίζει αυθαίρετα τους ιατρούς της Επιθεώρησης Εργασίας από Διευθυντές ΕΣΥ σε βαθμό Β΄.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό Γιώργος Χοντζόγλου είπε πως το σχέδιο αυτό νόμου είναι στην πραγματικότητα η συνέχιση των προηγούμενων νομοσχεδίων. Υποστήριξε ότι ο εργαζόμενος δεν προστατεύεται από την 14ωρη ημερήσια εργασία, καθώς τον επόμενο μήνα ο εργοδότης θα με απολύσει, προς γνώση και συμμόρφωση και των υπολοίπων, που αρνούνται την διάταξη αυτή. Καταργείται, είπε, στην πράξη η υποχρεωτική κατ' ελάχιστον 12ωρη ανάπαυση. Στις συμβάσεις των 48 ωρών πουθενά δεν αναφέρεται, πως θα δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι, τι ωράριο θα έχουνε, κάτω από ποια Συλλογική Σύμβαση και αν θα αμείβονται με τη Συλλογική Σύμβαση εργασίας. Στις αυτές αυτές η προσαύξηση στην υπερωριακή εργασία δεν είναι 40% αλλά 12%. Η δουλειά των 13 ωρών τώρα ανέφερε καθίσταται υποχρεωτική.

Ο Πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος Γιώργος Κουτσιμπογεώργος εστίασε από την πλευρά τους στις ρυθμίσεις για την Εισφορά Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους λέγοντας ότι δεν διορθώνεται τίποτα και ζήτησε να καταργηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ