Επιστροφή ενοικίου: Διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ για να μην χάσουν την ενίσχυση οι φορολογούμενοι

Η ΑΑΔΕ θα «τρέξει» ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις των εκμισθωτών και ενοικιαστών για να εντοπίσει μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων. Πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι θα λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου την επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ.

Στα τέλη Νοεμβρίου, πάνω από 1 εκατ. πολίτες θα δουν στο τραπεζικό λογαριασμό τους το ποσό ενός ενοικίου, το οποίο κατέβαλαν το 2024.

Για να μην χάσουν την ενίσχυση οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το κωδικό 081 στο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν φέτος, η ΑΑΔΕ θα «τρέξει» διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων για να εντοπίσει μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων που έχουν δηλωθεί.

Όπως ανέφερε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας (ΕΡΤ), τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διασφαλίζει ότι θα μπορεί η ΑΑΔΕ να προβαίνει σε διασταυρώσεις, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή του ενοικίου όλοι οι δικαιούχοι. «Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες», για «να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται αυτή τη σημαντική ενίσχυση θα τη λάβουν» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Η ενίσχυση

Η ενίσχυση αφορά νοικοκυριά που νοικιάζουν κύρια ή και φοιτητική κατοικία. Το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου το χρόνο προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Για την κύρια κατοικία φθάνει έως 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Δηλαδή για μια τετραμελή οικογένεια το επίδομα φτάνει έως 900 ευρώ. Για τη φοιτητική κατοικία η επιστροφή ενοικίου ανέρχεται έως 800 ευρώ.

Πάντως οι φορολογούμενοι για να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν το επίδομα καλό είναι να ελέγξουν τη φετινή φορολογική τους δήλωση και να τσεκάρουν εάν στον κωδικό 081 του εντύπου Ε1 έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου συμβολαίου. Αν ο κωδικός είναι συμπληρωμένος, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Αν όμως ο κωδικός είναι κενός, έχουν τη δυνατότητα έως το τέλος Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς πρόστιμο, συμπληρώνοντας τον αριθμό μισθωτηρίου που αφορά το ακίνητο μίσθωσης το 2024.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση, εκτός από το 2025. Αν η ανανέωση έγινε το 2024, αυτός είναι ο αριθμός που θα χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμοι: Έως 20.000 ευρώ εισόδημα.

Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: Έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Αξία περιουσίας

Η αξία της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στην επιστροφή ενοικίου για φοιτητική στέγη δεν εφαρμόζεται περιουσιακό όριο.

Κυρώσεις για ανακριβή στοιχεία

Όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης εντόκως, με επιτόκιο 8,76%, και θα αποκλειστούν από το μέτρο για τρία χρόνια.