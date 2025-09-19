Κώτσηρας: Μείωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης - Αυτόματη η καταβολή της επιστροφής ενοικίου

Η κυβέρνηση δεν υπόσχεται λύση όλων των προβλημάτων άμεσα, αλλά «στέρεες βάσεις για στήριξη νέων, οικογενειών, συνταξιούχων και εργαζομένων»

Στη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και στην επιστροφή ενός ενοικίου από φέτος τον Νοέμβριο επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στην ΕΡΤ.

Όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας, «την καλή δημοσιονομική πορεία της χώρας, που έχει χτιστεί με πάρα πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεθοδική και στοχευμένη δουλειά, αλλά και με πολλές θυσίες του ελληνικού λαού, θέλουμε συνεχώς, με μόνιμα μέτρα, να τη γυρίζουμε πίσω στον Έλληνα πολίτη». «Ήδη από τον Απρίλιο φέραμε δύο μέτρα στοχευμένα» ύψους 1,1 δισ. ευρώ: την επιστροφή ενοικίου και τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων με 250 ευρώ, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι «η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας αποδίδει και φαίνεται στην καθημερινή του πολίτη». Ακολούθως, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια φορολογική μεταρρύθμιση με δομικό χαρακτήρα, που ακουμπά πρακτικά την καθημερινότητα όλων των πολιτών.

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διευκρίνισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ αφορούν όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των ελεύθερων επαγγελματιών, με επιπλέον ειδική ρύθμιση για τις νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, οι οποίες εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα, όταν γεννήσουν και για δύο ακόμα έτη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κώτσηρας στη μείωση της φορολογίας για τους νέους και για τις οικογένειες με παιδιά.

Αναφορικά με τα τεκμήρια διαβίωσης ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι για τα ακίνητα θα υπάρξει μια σημαντική μείωση της τάξεως του 30%, ενώ για τα αυτοκίνητα ο υπολογισμός θα γίνεται με πιο σύγχρονο τρόπο, με βάση τις εκπομπές ρύπων, όπως ισχύει και στα τέλη κυκλοφορίας. Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης «κάνουμε πράξη» μια δέσμευσή μας, ενισχύοντας «τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε χτίσει με τον ελληνικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Σε σχέση με τους συνταξιούχους, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημείωσε πως θα λάβουν όλοι αυξήσεις, οι οποίες θα προκύψουν από πολλαπλές πηγές: από την αύξηση που προβλέπεται βάσει του ΑΕΠ και του πληθωρισμού στις συντάξεις, από τη μείωση της φορολογίας, από τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και από τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, που θα δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους κάθε Νοέμβριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κώτσηρας στην ενίσχυση ενοικίου, που θα καταβληθεί σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες από φέτος τον Νοέμβριο. Όπως διευκρίνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διασφαλίζει ότι θα μπορεί η ΑΑΔΕ να προβαίνει σε διασταυρώσεις, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή του ενοικίου όλοι οι δικαιούχοι. «Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες», για «να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται αυτή τη σημαντική ενίσχυση θα τη λάβουν», υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας.

Καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών θα συνεχιστεί. «Είμαστε εδώ, για να ακούμε τα ζητήματα, να τα προτεραιοποιούμε και στο μέτρο των δημοσιονομικών δεδομένων να επιλύουμε προβλήματα».