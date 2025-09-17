Κεραμέως: Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, το Rebrain Greece πάει Νέα Υόρκη

«To Rebrain Greece κάνει υπερατλαντικά άλματα. Έως τώρα, το Rebrain Greece έχει αναδείξει σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες σε 5.000 Έλληνες σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγκάρδη», σημειώνει.

«Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025, το Rebrain Greece πάει Νέα Υόρκη», αναφέρει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως επισημαίνει τα εξής:

«To Rebrain Greece κάνει υπερατλαντικά άλματα. Έως τώρα, το Rebrain Greece έχει αναδείξει σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες σε 5.000 Έλληνες σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγκάρδη, σε Έλληνες που αναζητούσαν τρόπο και ευκαιρίες, για να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα μας.

Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, το Rebrain Greece πάει Νέα Υόρκη. Εάν ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά, ήρθε η στιγμή να συναντήσεις και να γνωρίσεις από κοντά τις δικές σου ευκαιρίες που θα σε φέρουν πίσω στην πατρίδα σου.

Κάνε την εγγραφή σου, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στη δράση Rebrain Greece της Νέας Υόρκης.

Η Ελλάδα σε περιμένει πίσω».