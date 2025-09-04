Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Πώς θα κερδίσετε έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους.

Τη δυνατότητα να κερδίσουν φορο-έκπτωση έως και 2.200 ευρώ και να «ξεφουσκώσουν» το λογαριασμό της εφορίας του 2026 έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους. Το «μυστικό» βρίσκεται στις ηλεκτρονικές αποδείξεις και συγκεκριμένα στις συναλλαγές που έχουν με 20 κατηγορίες επαγγελματιών.

Για να πετύχουν τη φορο-έκπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν: πληρωμές για κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ, φυσικής ευεξίας, καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

2. Οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards), e-banking, e-wallet, paypal, IRIS).

3. Για το φορολογικό έτος 2025 εκπίπτει από το εισόδημα ποσοστό ίσο με το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούνται στις 20 κατηγορίες επαγγελμάτων με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως. Η έκπτωση φόρου ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος ανέρχεται:

- έως 450 ευρώ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ

- έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ,

- έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ,

- έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ και

- έως 2.200 ευρώ για ετήσιο εισόδημά πάνω από 40.000 ευρώ.

Για δαπάνες 5.000 ευρώ εκπίπτει από το εισόδημα ποσό 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ εκπίπτουν 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ η έκπτωση από το εισόδημα φθάνει στα 4.500 ευρώ. Αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ δεν θα αφαιρεθεί το 30% δηλαδή 6.000 ευρώ αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου. Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ και το ποσό που πρέπει με βάση τις δαπάνες να εκπέσει ανέρχεται στα 5.000 ευρώ αυτό θα περιοριστεί αυτόματα στα 4.500 ευρώ.

4. Επιπλέον έκπτωση φόρου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούν μπορούν να κερδίσουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα όσοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, οποιαδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα ή από εκμίσθωση ακινήτου.