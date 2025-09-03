ΕΡΓΑΝΗ: Ιστορικό ρεκόρ απασχόλησης αλλά και 1.733.160 αποχωρήσεις στο επτάμηνο

Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων του επταμήνου του 2025 σημείωσε την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς έκλεισε με θετικό πρόσημο 319.843 θέσεων εργασίας.

«Τσουνάμι» αποχωρήσεων τον Ιούλιο, αλλά και ρεκόρ προσλήψεων στο επτάμηνο καταγράφουν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων του επταμήνου του 2025 σημείωσε την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς έκλεισε με θετικό πρόσημο 319.843 θέσεων εργασίας.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.053.003 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.733.160, εκ των οποίων οι 1.057.127 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 676.033 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Ωστόσο, ο Ιούλιος εμφανίστηκε -και φέτος- με αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -20.729 θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουλίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 292.270, ενώ οι αποχωρήσεις σε 312.999 θέσεις. Από τις 312.999 συνολικά αποχωρήσεις, οι 109.481 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 203.518 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούλιος 2025 και Ιούλιος 2024, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 14.250 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο 2025 (αρνητικό ισοζύγιο -20.729 θέσεων εργασίας), έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-34.979) τον Ιούλιο του 2024.

Ο κλάδος με τις περισσότερες προσλήψεις τον Ιούλιο ήταν για ακόμη έναν μήνα εκείνος της εστίασης (με 89.283 θέσεις εργασίας). Ο ίδιος κλάδος πρωταγωνιστεί και στις αποχωρήσεις (76.044 θέσεις), ακολουθούμενος από την εκπαίδευση (30.609 θέσεις) και τα καταλύματα (21.813 θέσεις).

Οι ειδικότητες που μονοπώλησαν τις προσλήψεις του Ιουλίου ήταν εκείνες των Σερβιτόρων - Τραπεζοκόμων - Μπάρμαν, των Πωλητών αλλά και των Μαγείρων.