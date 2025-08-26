Ακίνητα: Άνοδος 68% στις τιμές την τελευταία δεκαετία - Η διεθνής θέση της Ελλάδας

Που κατατάσσεται η Ελλάδα στη διεθνή λίστα όσον αφορά τις αυξήσεις τιμών των ακινήτων σε ένα σύνολο 80 και πλέον χωρών ανά τον κόσμο, σύμφωνα με την έρευνα του Global Property Guide. Αυξήσεις 55% στην 5ετία και θέση στην 20άδα. Η τάση.

Στην 20άδα, επί συνόλου 80 χωρών και άνω, βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την άνοδο των τιμών ακινήτων κατά την τελευταία 5ετία, βάσει στοιχείων που προέρχονται από το δείκτη του Global Property Guide που αναλύει δεδομένα για την αγορά ακινήτων διεθνώς. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία για τα τελευταία 5 χρόνια, η άνοδος, όπως την καταγράφει η έρευνα του Global Property Guide, αντιστοιχεί σε ποσοστό 58,37% με την ελληνική αγορά real estate να κατατάσσεται στην πρώτη 20άδα των χωρών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, στην 19η θέση.

Πάντως, αν… διευρύνουμε το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στη χώρα μας καταγράφεται άνοδος της τάξεως του 68%, και λίγο παραπάνω, στην τελευταία δεκαετία. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις μεσαίες θέσεις και λίγο υψηλότερα όσον αφορά τις αυξήσεις τιμών των ακινήτων σε ένα σύνολο 80 και πλέον χωρών ανά τον κόσμο. Όπως προκύπτει, με βάση την αύξηση των τιμών πώλησης στη δεκαετία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 32η θέση με βάση τις ονομαστικές αξίες των ακινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η τάση στην Ελλάδα διατηρείται ανοδική με δεδομένα την υψηλή ζήτηση και τη σημαντική δραστηριότητα από ξένους υποψήφιους αγοραστές που όχι μόνο δε μειώνεται αλλά βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει και το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον στη χώρα που εδραιώνει την Ελλάδα ως προορισμό για επενδυτικά ακίνητα.

Πάντως, όπως αναφέρθηκε, η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα έχει πραγματοποιηθεί κατά μεγάλο ποσοστό στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, όπως αποτυπώθηκε και στα δεδομένα της ανάλυσης, με την Ελλάδα να είναι υψηλότερα στο διάστημα αυτό σε σχέση με χρονική περίοδο 10 ετών. Αν πάρουμε ως σημείο αναφοράς μικρότερο χρονικό διάστημα, σε επίπεδο έτους η άνοδος των τιμών των κατοικιών στη χώρας τοποθετείται στο +6,19%.

Η παγκόσμια 10άδα

Ως προς τη διεθνή «πρωτιά» η χώρα με τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών τόσο σε επίπεδο 10ετίας όσο και της τελευταίας 5ετίας είναι η Ουγγαρία. Ακολουθούν, με αναφορά την χρονική περίοδο της δεκαετίας, η Ρωσία, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος και η Ισλανδία που κλείνουν την 5άδα. Τα στοιχεία αφορούν ονομαστικές και όχι αποπληθωρισμένες τιμές, με στοιχεία που λαμβάνει η εταιρεία από στατιστικές αρχές και κυβερνητικές πηγές των υπό εξέταση χωρών.

Άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στη λίστα με τις 10 χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις και ειδικότερα, οι Ρουμανία, Βουλγαρία και Τσεχία. Να προσθέσουμε ότι τη δεκάδα συμπληρώνουν, πάντα βάσει της ανάλυσης του Global Property Guide, η Χιλή και το Μεξικό.