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Ρωσία: Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές

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Ρωσία: Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές
Κρεμλίνο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Νωρίτερα, η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα «καθαρά κατασκευάσματα» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ρωσία ποτέ δεν είχε ανάμιξη ⁠στις αμερικανικές εκλογές, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον ευάλωτο χαρακτήρα του αμερικανικού εκλογικού συστήματος.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς περί ανάμιξης σε προηγούμενες εκλογές.

Νωρίτερα, η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα «καθαρά κατασκευάσματα» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη χθεσινή τηλεοπτική ομιλία του επανέφερε στο τραπέζι κατηγορίες για ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Πεκίνο ότι έκανε «την πιο μεγάλη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, η οποία κατέληξε στο να αποκτήσει αθέμιτα η Κίνα 220 εκατομμύρια φακέλους αμερικανών ψηφοφόρων» και ότι επιχείρησε «να κατασκευάσει» ψηφοδέλτια υπέρ του τότε αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.

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tags:
Ρωσία
ΗΠΑ
Κρεμλίνο
Αμερικανικές εκλογές
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