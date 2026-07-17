Ρωσία: Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές

Νωρίτερα, η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα «καθαρά κατασκευάσματα» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ρωσία ποτέ δεν είχε ανάμιξη ⁠στις αμερικανικές εκλογές, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον ευάλωτο χαρακτήρα του αμερικανικού εκλογικού συστήματος.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς περί ανάμιξης σε προηγούμενες εκλογές.

Νωρίτερα, η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα «καθαρά κατασκευάσματα» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη χθεσινή τηλεοπτική ομιλία του επανέφερε στο τραπέζι κατηγορίες για ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Πεκίνο ότι έκανε «την πιο μεγάλη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, η οποία κατέληξε στο να αποκτήσει αθέμιτα η Κίνα 220 εκατομμύρια φακέλους αμερικανών ψηφοφόρων» και ότι επιχείρησε «να κατασκευάσει» ψηφοδέλτια υπέρ του τότε αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.