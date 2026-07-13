Χαλάρωση και περιπέτεια στον Νότο των Χανίων

Βουτιές σε εξωτικές παραλίες, πεζοπορία σε φαράγγια, διαδρομές σε χωριά και άλλες αξέχαστες εμπειρίες στον ζεστό και φιλόξενο κρητικό Νότο.

Από το ξακουστό φαράγγι της Σαμαριάς και τα περήφανα Σφακιά μέχρι τις εξωτικές παραλίες του Λιβυκού Πελάγους, ο Νότος των Χανίων προσφέρει στον ταξιδιώτη μοναδικές συγκινήσεις και εμπειρίες. Συνδυάζοντας την άγρια ομορφιά με τη γαλήνη, αυτή η μαγική γωνιά της Κρήτης είναι ιδανική για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση αλλά και την περιπέτεια στις διακοπές τους.

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