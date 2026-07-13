Τραμπ: Θα ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ και θα μας πληρώνουν για τη φύλαξή τους

«Θα αποζημιωθούμε, επειδή οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι με το μέρος μας και δεν μπορούν να περιμένουν να το κάνουμε αυτό δωρεάν»

Aνεβάζει την ένταση με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζοντας πως οι ΗΠΑ πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να πληρωθούν για την υπηρεσία που θα προσφέρουν, «Θα κρατήσουμε τα Στενά του Ορμούζ και πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ. Ίσως να ονομαστούμε φύλακες άγγελοι των Στενών του Ορμούζ. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτό», υπογράμμισε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Θα τα φυλάξουμε. Θα πληρωθούμε για τη φύλαξή τους - πολλά χρήματα. Θα αποζημιωθούμε, επειδή οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι με το μέρος μας και δεν μπορούν να περιμένουν να το κάνουμε αυτό δωρεάν», συμπλήρωσε. Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής οδού για τον διεθνή εφοδιασμό με πετρέλαιο, έχει γίνει μείζον πεδίο αντιπαράθεσης, με τον αποτελεσματικό αποκλεισμό τους από την Τεχεράνη να έχει αυξήσει τις τιμές ενέργειας και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό παγκοσμίως.

Ιράν και ΗΠΑ σε νέα αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ – Η Τεχεράνη συνεχίζει τις συνομιλίες με διαμεσολαβητές

Το Ιράν συνεχίζει τις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, την ώρα που η κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ απειλεί να επηρεάσει την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ ανέφερε ότι «ο ρόλος των διαμεσολαβητών είναι να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή μιας κλιμάκωσης των εντάσεων».

Οι διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες και προχωρούν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα και υποστηρίζουν αμφότερες ότι έχουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. «Είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει, και στη συνέχεια την αθέτησαν. Πάντα την αθετούν. Είχαμε δέκα συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, και άρα απλώς θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», σχολίασε ο Τραμπ.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά την επίθεση του Ιράν σε εμπορικό πλοίο την Κυριακή στα στενά, ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Η περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο για την παγκόσμια οικονομία, καθώς στο παρελθόν από εκεί διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας πρέπει να διασφαλιστεί.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένας ζωτικής σημασίας θαλάσσιος διάδρομος για το παγκόσμιο εμπόριο. Το Ιράν δεν τα ελέγχει», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Από την πλευρά της, η ιρανική Φρουρά της Επανάστασης απέρριψε τη θέση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα στενά αποτελούν ιρανική επικράτεια και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει «παράνομες παρεμβάσεις».

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τη νύχτα έπληξε δεκάδες στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις ραντάρ, εξοπλισμό πυραύλων και drones, καθώς και μικρά σκάφη. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε μεγάλης κλίμακας πλήγματα, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.