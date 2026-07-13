Εξοικονόμηση πόρων στο ΕΣΥ με συστήματα παραγωγής οξυγόνου - Το παράδειγμα των «Μεταξά» και «Βενιζέλειο»

Εξοικονόμηση 100.000 ευρώ ετησίως πέτυχαν τα νοσοκομεία "Μεταξά" και "Βενιζέλειο" Κρήτης, τοποθετώντας σύστημα παραγωγής οξυγόνου.

Η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής οξυγόνου στα νοσοκομεία αποτελεί το μέλλον στα ιατρικά αέρια, για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων στο ΕΣΥ.

Η εξοικονόμηση σε κάθε νοσοκομείο μπορεί να ξεπεράσει τα 100.000 ευρώ ετησίως, με το ποσό που αντιστοιχεί στα 127 δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία της επικράτειας να ανέρχεται σε άνω των 12 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το οξυγόνο είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δομικά στοιχεία της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης.

Στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα χειρουργεία, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και τους γενικούς θαλάμους, οι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση χρειάζονται σταθερή, συνεχή παροχή οξυγόνου υψηλής καθαρότητας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Το δίδαγμα της πανδημίας

Ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, κατέστη σαφές πόσο στενά συνδέεται η ασφάλεια των ασθενών με την ποιότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων οξυγόνου. Σε σοβαρές αναπνευστικές ασθένειες, ακόμη και μια σύντομη μείωση της παροχής οξυγόνου μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.

Η παραδοσιακή προμήθεια οξυγόνου μέσω δεξαμενών ή κυλίνδρων VIE φτάνει στα όριά της σε καταστάσεις κρίσης ή όταν η ζήτηση είναι υψηλή. Οι οδοί μεταφοράς, η χωρητικότητα αποθήκευσης και η τακτική αναπλήρωση των δεξαμενών ενέχουν κινδύνους. Επιπλέον, τα νοσοκομεία σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις στις προμήθειες χρειάζονται εναλλακτικές μεθόδους για να εγγυηθούν την επάρκεια σε ζωτικά ιατρικά αέρια. Τέτοιου είδους προβλήματα λύνονται με την βοήθεια της τεχνολογίας των συστημάτων παραγωγής οξυγόνου. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν μια συνεχή, ελεγχόμενη και ευέλικτη παροχή που λειτουργεί ανεξάρτητα από τις αλυσίδες εφοδιασμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την καθαρότητα και την ασφάλεια του ιατρικού οξυγόνου.

Μείωση του κόστους

Επιπλέον, η αγορά και η τοποθέτηση οξυγόνου σε δεξαμενές στα νοσοκομεία είναι μια δαπανηρή διαδικασία. Η παραγωγή οξυγόνου από ειδικά συστήματα περιορίζει κατά το ήμισυ και πλέον το κόστος και έτσι εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι στην υγεία. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων με την τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής οξυγόνου σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας και οι εξοικονομούμενοι πόροι θα μπορούσαν να διοχετευτούν για να καλύψουν άλλες ανάγκες.

Τι δείχνουν τα επιστημονικά ευρήματα

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «American Journal of Botany and Bioengineering» αναφέρει ότι η παροχή οξυγόνου δεν αφορά μόνο την ευκολία αλλά και την ασφάλεια, καθώς τόσο οι κύλινδροι υγρού οξυγόνου όσο και οι κύλινδροι υψηλής πίεσης ενέχουν κινδύνους. Το υγρό οξυγόνο αποθηκεύεται σε δεξαμενές, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας τις διαρροές επικίνδυνες και εξαιρετικά εύφλεκτες, ενώ οι κύλινδροι συγκρατούν αέριο υπό μεγάλη πίεση και μπορούν να μετατραπούν σε βλήματα εάν υποστούν ζημιά, απαιτώντας αυστηρό χειρισμό και αποθήκευση.

Οι γεννήτριες (συστήματα) οξυγόνου λύνουν αυτά τα προβλήματα παράγοντας οξυγόνο επί τόπου σε κανονική θερμοκρασία και πίεση, μειώνοντας τους κινδύνους διαρροών, πυρκαγιών ή εκρήξεων, ενώ παράλληλα είναι αποτελεσματικές, αξιόπιστες και εξοικονομούν κόστος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο περισσότερα νοσοκομεία και κλινικές επιλέγουν πλέον γεννήτριες για ασφαλέστερη και ευκολότερη παροχή οξυγόνου.

Σύμφωνα με την μελέτη τα συστήματα οξυγόνου επιτυγχάνουν μια σειρά από οφέλη:



1. Βελτιστοποίηση της απόδοσης: Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο αποδοτικότερες γίνονται οι γεννήτριες οξυγόνου αποδίδοντας βελτιωμένη συγκέντρωση οξυγόνου, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και αύξηση της διάρκειας της ζωής τους.

2. Ελαφρύς σχεδιασμός: Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, παρουσιάζονται νέες πιο ελαφριές και μικρότερες σε όγκο συσκευές, που λειτουργούν χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, καθιστώντας τους πιο βολικούς για τους ασθενείς στη μεταφορά και τη χρήση τους σε διάφορες συνθήκες.

3. Μείωση θορύβου: Ο θόρυβος που παράγεται από τις γεννήτριες οξυγόνου δεν προκαλεί ανησυχία στους ασθενείς που χρειάζονται συνεχή οξυγονοθεραπεία κατά τη διάρκεια του ύπνου ή σε ήσυχα περιβάλλοντα. Αυτό συμβαίνει γιατί η τεχνολογία διερευνά τεχνικές μείωσης θορύβου, όπως η χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών και η προηγμένη μόνωση.

4. Συστήματα φιλικά στη χρήστη: Σε αντίθεση με τις παλαιωμένες δεξαμενές οξυγόνου που έχουν μεγάλες απώλειες, τα συστήματα παραγωγής οξυγόνου είναι φιλικά στην χρήση με πίνακες ελέγχου, με οπτικούς δείκτες για εύκολη παρακολούθηση των επιπέδων οξυγόνου και της λειτουργικής κατάστασης, με την εφαρμογή έξυπνων λειτουργιών όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση και η ανάλυση δεδομένων για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας στην παροχή καλύτερης φροντίδας.

5. Συνδεσιμότητα και ανάλυσης δεδομένων: Με την πρόοδο των τεχνολογιών IoT, τα συστήματα οξυγόνου σχεδιάζονται για να συνδέονται σε ένα δίκτυο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Αυτή η συνδεσιμότητα δίνει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης τη δυνατότητα να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τη χρήση των ασθενών, να παρακολουθούν τα επίπεδα κορεσμού οξυγόνου και να παρέχουν έγκαιρες παρεμβάσεις όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η ανάλυση δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό προτύπων και τάσεων στην οξυγονοθεραπεία, οδηγώντας σε βελτιώσεις στα πρωτόκολλα θεραπείας και εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών.

6. Μειωμένος περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Η ζήτηση για συστήματα οξυγόνου αυξάνεται και η έρευνα για τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο είναι συνεχής. Χάρη σε αυτή κατασκευάζονται συστήματα με ενεργειακά αποδοτικά εξαρτήματα, χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και στην εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και απόρριψης για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που σχετίζεται με την κατασκευή και τη χρήση αυτών των συσκευών.

7. Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες: Χάρη στη χρήση αυτών των έξυπνων συστημάτων γίνονται μελέτες σε ποικίλους πληθυσμούς ασθενών για την αξιολόγηση της απόδοσης, της ανθεκτικότητας και των αποτελεσμάτων υγείας που σχετίζονται με τη χρήση συστημάτων παραγωγής οξυγόνου. Αυτές οι μελέτες αφενός βοηθούν στη βελτίωση του σχεδιασμού των συσκευών, στη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και στην καθοδήγηση των ρυθμιστικών αποφάσεων για την εξασφάλιση των υψηλότερων προτύπων φροντίδας των ασθενών. Με αυτό τον τρόπο ερευνητές μπορούν να συμβάλουν στη συνεχή βελτίωση και καινοτομία των συστημάτων παραγωγής οξυγόνου, βελτιώνοντας τελικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η απόδοση της επένδυσης ολοκληρώνεται συχνά εντός ενός έτους.

Το παράδειγμα δύο νοσοκομείων

Στην πατρίδα μας ήδη δύο νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης «Βενιζέλειο» και το ογκολογικό νοσοκομείο «Μεταξά» στον Πειραιά χρησιμοποιούν συστήματα παραγωγής οξυγόνου και έχουν επιτύχει σημαντικό περιορισμό των νοσοκομειακών δαπανών.

Στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας του συστήματος καταγράφεται όφελος 117.573 ευρώ και στο «Μεταξά» σε 4,5 χρόνια λειτουργίας καταγράφεται όφελος 346.213 ευρώ. Μεσοσταθμικά, για κάθε νοσοκομείο το οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 100.000 ευρώ κόστος ανά έτος.

Στην επικράτεια λειτουργούν 127 δημόσια νοσοκομεία και η τοποθέτηση συστημάτων οξυγόνου σε 50 από αυτά θα μπορούσε να εξοικονομήσει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτή την περίοδο τοποθετείται σύστημα παραγωγής οξυγόνου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, με τα 3 προαναφερθέντα συστήματα παραγωγής οξυγόνου να έχουν αναπτυχθεί από την εταιρία της Β. Ελλάδας Σαμαράς ΑΒΕΕ.