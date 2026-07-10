Ρωσία και Τουρκία βρίσκονται σε επαφή για το θέμα πιθανής μεταπώλησης των S-400 σε τρίτη χώρα

Η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται σε επαφή σχετικά με το θέμα της πιθανής μεταπώλησης από την Άγκυρα των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα.

Η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται σε επαφή σχετικά με το θέμα της πιθανής μεταπώλησης από την Άγκυρα των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα, μεταπώληση που απαιτεί την άδεια της Μόσχας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα και θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου μετά την εμφάνιση σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης πληροφοριών περί μεταπώλησης σε χώρα του Κόλπου των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων που αγοράστηκαν από την Αγκυρα το 2017.

«Η Ρωσία είναι ανοικτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κληθείς να σχολιάσει ρεπορτάζ του Reuters σύμφωνα με το οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν κινείται μάλλον προς την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία με στόχο την κατάληψη του συνόλου των εδαφών του Ντονμπάς.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης πως το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η Ουκρανία δεν επιθυμεί συνομιλίες αυτήν την στιγμή και για τον λόγο αυτόν η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία για «κλιμάκωση» των «τρομοκρατικών» ενεργειών κατά του κατεχόμενου από τους Ρώσους ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, πράγμα που είναι «εξαιρετικά επικίνδυνο».

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε την Ουκρανία για επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών και κατά υποδομών που συνδέονται απευθείας με τον πυρηνικό σταθμό.

Η ρωσική και η ουκρανική πλευρά αλληλοκατηγορούνται ότι θέτουν με πολεμικές ενέργειες σε κίνδυνο την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ