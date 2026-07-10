ΟΗΕ: Ένα εκατομμύριο γυναίκες χάνουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια λόγω περικοπών χρηματοδότησης

Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο γυναίκες έχουν χάσει την πρόσβαση στη σωτήρια στήριξη τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας των περικοπών στη βοήθεια από τους παγκόσμιους δωρητές.

Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια έχουν χάσει την πρόσβαση στη σωτήρια στήριξη τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας των περικοπών στη βοήθεια από τους παγκόσμιους δωρητές, όπως διαπίστωσε σήμερα μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

Σχεδόν εννέα στις 10 γυναικείες οργανώσεις δεν μπορούν πλέον να ικανοποιήσουν τις ανάγκες επί του πεδίου παρά τη μεγάλη αύξηση στη ζήτηση από τον Ιανουάριο του περασμένου χρόνου, έπειτα από την πιο απότομη μείωση στην ανθρωπιστική βοήθεια που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, διαπίστωσε η έκθεση της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Γυναικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ περιέκοψε δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια αυτό τον χρόνο, ενώ άλλοι μεγάλοι διεθνείς δωρητές έχουν επίσης μειώσει τον προϋπολογισμό τους σε ανθρωπιστική βοήθεια εξαιτίας δημοσιονομικών πιέσεων και αυξημένων αμυντικών δαπανών.

Μέχρι πρότινος οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος παγκόσμιος δωρητής.

Περίπου 120 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, 40% από τις 855 γυναικείες οργανώσεις που εξετάστηκαν για τις ανάγκες τις έκθεσης, όπως το Αφγανιστάν, η ΛΔ Κονγκό και η Αϊτή, κινδυνεύουν με προσωρινό ή με μόνιμο κλείσιμο μέσα στο επόμενο χρόνο εξαιτίας της έλλειψης πόρων, διαπίστωσε η έκθεση.

Η πλειονότητα των οργανισμών που εξετάστηκαν απάντησαν ότι πλέον δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις σημερινές ανάγκες τους με 60% από αυτές να λένε ότι φτάνουν σε λιγότερες γυναίκες και κορίτσια σε σχέση με πριν από τον Ιανουάριο του 2025 παρά την αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες τους.

Η μείωση προκαλεί κρίσιμα κενά στην ανθρωπιστική κάλυψη, σημειώνει η έκθεση, καθώς οι οργανώσεις αυτές είναι κάποιες φορές οι μοναδικοί φορείς που μπορούν να φτάσουν στις γυναίκες και στα κορίτσια που έχουν ανάγκη.

«Κάθε δολάριο που δεν δίδεται στις γυναικείες οργανώσεις είναι ένα δολάριο που χάνουν επιζήσασες σεξουαλικής βίας εκεί όπου υπάρχουν συγκρούσεις, εκτοπισμένες μητέρες, κορίτσια που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο και κοινότητες που αγωνίζονται να επιβιώσουν», δήλωσε η Σοφία Κάλτορπ, επικεφαλής της Ανθρωπιστικής Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες.

Το 65% των οργανώσεων με επικεφαλής γυναίκες λένε ότι το προσωπικό τους εργάζεται αμισθί προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες, ενώ οι μισές οργανώσεις έχουν εισαγάγει λίστες αναμονής ή αναγκάζονται να απορρίψουν γυναίκες και κορίτσια. Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα λένε ότι έχουν μειώσει τους ρόλους του προσωπικού.

Καθώς τα κρούσματα σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις διπλασιάστηκαν πέρυσι, το 62% των οργανισμών λένε ότι οι ασφαλείς χώροι δεν είναι πλέον διαθέσιμοι ή έχουν μειωθεί λόγω περικοπών, ενώ έχει επίσης σημειωθεί μείωση στις υπηρεσίες διαχείρισης υποθέσεων βίας με βάση το φύλο.

Η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες δήλωσε ότι οι περικοπές χρηματοδότησης ήταν μέρος μιας ευρύτερης αντίδρασης λόγω φύλου, με το ένα πέμπτο των οργανισμών να αναστέλλει το έργο της προώθησης της γυναικείας ηγεσίας και της ισότητας των φύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ