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Μαρινάκης προς Ανδρουλάκη: Να καταθέσει πρόταση για την «13η σύνταξη» που την κοστολογεί 450 εκατ. ευρώ

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Μαρινάκης προς Ανδρουλάκη: Να καταθέσει πρόταση για την «13η σύνταξη» που την κοστολογεί 450 εκατ. ευρώ
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«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη.

«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το γενικό λογιστήριο του κράτους» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ.

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Παύλος Μαρινάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
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