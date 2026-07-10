Κοντογεώργης: Έως το τέλος Αυγούστου η πρόσθετη στήριξη σε βενζίνη και ντίζελ - Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

Συνέχεια σε όσα προανήγγειλε από τη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μείωση των τιμών των καυσίμων, έδωσε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Συνέχεια σε όσα προανήγγειλε από τη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μείωση των τιμών των καυσίμων, έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, με συνέντευξή του στο Alpha Radio 989.

Επαναλαμβάνοντας, έτσι, ότι η μείωση θα είναι 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, και σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια, ο υφυπουργός έκανε γνωστό ότι «την Δευτέρα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση» για το πώς θα εφαρμοσθεί. Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «θα είναι μια έξτρα ανακούφιση μέχρι το τέλος Αυγούστου και θα δούμε πώς θα πάει».

Σε άλλα σημεία της συνέντευξης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ άσκησε δριμεία κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή, μάλιστα, ένα παλαιό κοινοβουλευτικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Γεώργιο Παπανδρέου, που επικαλέσθηκε ο Αλ. Τσίπρας το βράδυ της Πέμπτης σε ανοιχτή συγκέντρωση της ΕΛΑΣ στο Περιστέρι, παρατήρησε: «Βλέπω την τάση του κυρίου Τσίπρα να ανακαλεί τον Γεώργιο και τον Ανδρέα Παπανδρέου». Και προσέθεσε: «Ο κ. Τσίπρας έχει την ανάγκη να μιμηθεί, πρωτογενώς δεν μπορεί να παράξει πράγματα». Κάτι, όμως, που ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν εγκαταλείπει, είναι η άποψη «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», υποστήριξε εξάλλου.

Ερωτηθείς δε, για όσα είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά του πρώην πρωθυπουργού, ο Θανάσης Κοντογεώργης παρατήρησε πως «ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται».

Σε κάθε περίπτωση, όμως, συνέχισε, «έχει σημασία να δούμε τι λέει σήμερα για το μέλλον». Και αφού τον κατηγόρησε ότι παραμένει «πιστός στον δρόμο της πολιτικής εξαπάτησης», δήλωσε ότι «τον 1,5 αυτό μήνα (σ.σ. από την ίδρυση της ΕΛΑΣ) τίποτε δεν έχει αλλάξει ως προς το παρελθόν του, τουλάχιστον ως προς την εγκυρότητα και την εφικτότητα των προτάσεών του».

Επιπλέον, «αυτό το "ξέρω πώς θα κυβερνήσω τώρα" (σ.σ. που έχει πει ο Αλ. Τσίπρας) αυτόν τον 1,5 μήνα, κοστίζει 17 - 18 δισ. Περισσότερα και από το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που όλοι θυμόμαστε γιατί δεν εφαρμόσθηκε και ήταν στα 13 δισ.».

Ακολούθως η συνέντευξη εστίασε στον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά: «Ο κόσμος που θα ψηφίσει την κυβέρνηση και το δυνητικό ακροατήριό της δεν τείνουν ευήκοα ώτα σε σχέση με αυτά που λέει ο κ. Σαμαράς για τα εθνικά θέματα», ήταν η πρώτη επισήμανση του Θ. Κοντογεώργη, ο οποίος εξέφρασε συγχρόνως την προσωπική, όπως διευκρίνισε, «ισχυρή επιφύλαξη αν στο τέλος θα γίνει κόμμα, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα».

Επιφύλαξη την οποία εξήγησε λέγοντας ότι δεν μπορεί να φαντασθεί «πώς ένας άνθρωπος με τη δική του διαδρομή, με τις καλές και τις κακές στιγμές που όλοι οι πολιτικοί μπορούν να έχουν, θα θέλει η υστεροφημία του να συνδεθεί για δεύτερη φορά με κάτι τέτοιο».

Τέλος, όσον αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας και το «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αφού αναγνώρισε ότι «κάποιοι δεν εισπράττουν πλήρως την οικονομική πρόοδο της χώρας, κι αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα», επέμεινε στον βασικό, όπως είπε, άξονα της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι «η μείωση φορολογικών βαρών και η συνέχιση της ανάπτυξης».

Για δεύτερη φορά δε, τις τελευταίες ημέρες επεσήμανε ότι «αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους στην επόμενη ΔΕΘ». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος που κάνουν άλλοι και να καλλιεργούμε απατηλές προσδοκίες».

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος 1 δισεκ. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι και στο τέλος του καλοκαιριού θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Δεν μιλάμε για πολλαπλάσια νούμερα πάντως», ανέφερε τέλος ο κ. Κοντογεώργης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ