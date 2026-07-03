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Πυρκαγιά σε ταχύπλοο στην Βουλιαγμένη - Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες

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Πυρκαγιά σε ταχύπλοο στην Βουλιαγμένη - Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες
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Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης.

Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον σκάφος, ενώ στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού.

Το γεγονός ότι στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι βοήθησε στην γρηγορότερη απομάκρυνση των επιβατών.

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tags:
Πυρκαγιά
Λιμενικό
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