Τραμπ: Δεν θα υπάρξουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν χρειάζεται τρόφιμα απεγνωσμένα και θα αγοράζουν τα απαραίτητα αποκλειστικά από τις ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Διαβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, τέλη ασφάλισης ή χρεώσεις οποιουδήποτε είδους για πλοία που επιθυμούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ έλαβε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν, ούτε έχουν διατεθεί από τα χρήματά τους σε αυτούς, από τις ΗΠΑ. Θα διαθέσουμε μέρος των χρημάτων τους, τα οποία ελέγχονται πλήρως από εμάς, στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ιράν χρειάζεται τρόφιμα απεγνωσμένα και θα αγοράζουν τα απαραίτητα αποκλειστικά από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Mε την υπογραφή ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να επεξεργάζονται ορισμένες από τις λεπτομέρειες του 14 σημείων μνημονίου συμφωνίας (MOU).

Σύμφωνα με το MOU, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ χωρίς χρέωση για τουλάχιστον 60 ημέρες και να τερματίσουν όλες τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου οι μάχες συνεχίζονται μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ζήτησε από την αμερικανική δικαιοσύνη να εξετάσει τις πρακτικές των πετρελαϊκών εταιρειών, τις οποίες κατηγόρησε ότι «εξαπατούν» τους καταναλωτές διατηρώντας υψηλές τις τιμές των καυσίμων.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην αντλία ανάλογα με τις κατακόρυφα χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν για το πετρέλαιο», παραπονέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Με άλλα λόγια, οι πελάτες εξαπατώνται», πρόσθεσε.

Κατά συνέπεια, ο Ρεπουμπλικάνος τόνισε ότι «ζήτησα από το υπουργείο Δικαιοσύνης να αρχίσει αμέσως να εξετάζει το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης καλό θα ήταν να αρχίσουν να μειώνονται πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο βλέπω τώρα».

Πλοία ήδη διασχίζουν τα Στενά σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Πλοία έχουν ήδη διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ βάσει του σχεδίου που έχει καταρτίσει ο νεοσύστατος ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Οργανισμού αυτού του ΟΗΕ.

«Πλοία έχουν ήδη αρχίσει να περνούν βάσει του σχεδίου», δήλωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού, αρνούμενος να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τα πλοία που διέσχισαν τον δίαυλο.

Τουλάχιστον δύο πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και ένα φορτηγό πλοίο έπλευσαν τις τελευταίες 12 ώρες μέσω των Στενών στο πλαίσιο του σχεδίου, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων LSEG.

Επιπρόσθετα, τουλάχιστον 35 άλλα εμπορικά πλοία, κυρίως πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, φορτηγά πλοία και πλοία εμπορευματοκιβωτίων, ετοιμάζονται να πλεύσουν μέσω των Στενών, σύμφωνα με τους LSEG και MarineTraffic, με βάση ανάλυση του Reuters για τις κινήσεις των πλοίων.

Το σχέδιο, το οποίο χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί, θα επιτρέψει σε εκατοντάδες πλοία με περίπου 11.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες.