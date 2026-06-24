demataki.gr: Σχεδόν διπλασίασε τζίρο και αποστολές στο πρώτο πεντάμηνο του 2026

Αύξηση 90% στον κύκλο εργασιών και 89% στις αποστολές σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Αύξηση 90% στον κύκλο εργασιών και 89% στις αποστολές σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Το demataki.gr, η ελληνική πλατφόρμα διεθνών αποστολών δεμάτων με έδρα την Πάτρα, κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 90%, ενώ ο αριθμός των αποστολών ενισχύθηκε κατά 89% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ζήτηση από ιδιώτες και επιχειρήσεις για πιο απλές, οικονομικές και διαφανείς λύσεις διεθνών αποστολών.

Συνέχεια της ισχυρής πορείας του 2025

Τα αποτελέσματα του πρώτου πενταμήνου του 2026 αποτελούν συνέχεια της ιδιαίτερα θετικής πορείας που είχε καταγράψει το demataki.gr και κατά τη διάρκεια του 2025.

Την περασμένη χρονιά, οι καθαρές πωλήσεις της πλατφόρμας αυξήθηκαν κατά 99%, ενώ οι παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 90% σε σύγκριση με το 2024.

Η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο δείχνει ότι η άνοδος δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας του demataki.gr στην ελληνική αγορά διεθνών αποστολών.

Πώς λειτουργεί το demataki.gr

Το demataki.gr συγκεντρώνει αποστολές από πολλούς διαφορετικούς πελάτες και αξιοποιεί συμφωνίες με μεγάλα διεθνή δίκτυα ταχυμεταφορών, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει online το κόστος της αποστολής του, να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την παραγγελία και να παρακολουθεί την πορεία του δέματος μέχρι την παράδοσή του.

Η υπηρεσία συνδυάζει την online διαδικασία με ανθρώπινη υποστήριξη, ώστε ο πελάτης να μπορεί να λάβει βοήθεια πριν και κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Αποστολές σε περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες

Μέσω του demataki.gr πραγματοποιούνται αποστολές σε περισσότερες από 25 χώρες της Ευρώπης, από δημοφιλείς προορισμούς όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, μέχρι χώρες της Σκανδιναβίας, της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες που στέλνουν προσωπικά αντικείμενα και δέματα σε συγγενείς στο εξωτερικό όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, e-shops, βιοτεχνίες και εξαγωγικές εταιρείες που χρειάζονται μια ευέλικτη λύση για τις διεθνείς αποστολές τους.

Επόμενος στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη

Βασικοί στόχοι του demataki.gr για το επόμενο διάστημα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας, η ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πελατών, η διεύρυνση των λύσεων που προσφέρονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς και η επέκταση της υπηρεσίας σε ακόμη περισσότερες χώρες.

«Η πορεία του πρώτου πενταμήνου του 2026 επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη στην αγορά για μια υπηρεσία που συνδυάζει ανταγωνιστικές τιμές, απλή online διαδικασία και ανθρώπινη υποστήριξη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, να ανοίξουμε την υπηρεσία σε περισσότερες χώρες και να διατηρήσουμε την ποιότητα της εξυπηρέτησης και την προσωπική επαφή με τον πελάτη», δήλωσε ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ιδρυτής του demataki.gr.