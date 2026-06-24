Politico: Σχέδιο για «κέντρα επιστροφής» μεταναστών σε Ρουάντα και Ουζμπεκιστάν - Πρωτοστατεί η Ελλάδα

Το εν λόγω σχέδιο ακολουθεί την έγκριση νομοθεσίας που δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δημιουργούν κέντρα σε χώρες εκτός ΕΕ για τη διαχείριση μεταναστών.

Η Ελλάδα, η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία και η Ολλανδία εξετάζουν την πιθανότητα της αποστολής αιτούντων ασύλου, οι αιτήσεις των οποίων απορρίπτονται, στη Ρουάντα και το Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Politico.

Το εν λόγω σχέδιο ακολουθεί την έγκριση νομοθεσίας που δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δημιουργούν κέντρα σε χώρες εκτός ΕΕ για τη διαχείριση μεταναστών στους οποίους έχει απορριφθεί το δικαίωμα παραμονής στην Ένωση - τα λεγόμενα «κέντρα επιστροφής» (return hubs).

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