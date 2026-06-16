Κύπρος: Η Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπιστώνει πιθανή κατάχρηση εξουσίας από τον τέως πρόεδρο Αναστασιάδη

«Τα ευρήματα δεν συνιστούν ποινικές καταδίκες και όλα τα εμπλεκόμενα άτομα εξακολουθούν να δικαιούνται το τεκμήριο της αθωότητας», διευκρίνισε η Αρχή.

Ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είναι μεταξύ πολλών Κύπριων αξιωματούχων, που βάσει πορίσματος της κυπριακής Αρχής κατά της Διαφθοράς πρέπει να διερευνηθούν για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς.

Η Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή ανακοίνωση για το πόρισμα της που ξεκίνησε μετά από ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από τον ερευνητή δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία».

«Τα ευρήματα δεν συνιστούν ποινικές καταδίκες και όλα τα εμπλεκόμενα άτομα εξακολουθούν να δικαιούνται το τεκμήριο της αθωότητας», διευκρίνισε η Αρχή.

Παρέθεσε αναλυτικό πίνακα με τα πιθανά πρόσωπα και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς.

Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Νίκος Κουγιάλης, πρώην υπουργός Γεωργίας, ο Γιώργος Βαρνάβα, τέως Βουλευτής, συνέταιροι στην Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι, ο Χάρης Σολομωνίδης, Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, η Α. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ.

Τα φερόμενα αδικήματα του τέως προέδρου Αναστασιάδη περιλαμβάνουν παρατυπίες σε χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας, φερόμενες προσπάθειες επηρεασμού ερευνών για επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα και φερόμενη θεσμική παρέμβαση σε θέματα που επηρεάζουν τα δικά του συμφέροντα. Επίσης την φερόμενη χρήση πολιτικής επιρροής πριν από την εκλογή του για την προώθηση αιτήσεων υπηκοότητας που συνδέονται με πελάτες του δικηγορικού του γραφείου, συμπεριλαμβανομένων πλούσιων Ρώσων επιχειρηματιών.

Ο Αναστασιάδης, ο οποίος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιοδήποτε αδικοπραξία , ήταν πρόεδρος της Κύπρου μεταξύ 2013 και 2023.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χιλιάδες πλούσιοι επενδυτές απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο σε ένα σχέδιο επενδύσεων για απόκτηση υπηκοότητας. Το σχέδιο διακόπηκε το 2020 μετά από μια σειρά αποκαλύψεων ότι το σχέδιο λειτουργούσε χωρίς την κατάλληλη εποπτεία.

Τόσο το πόρισμα, όσο και όλο υλικό των ερευνών, θα δοθούν στον Γενικό Εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διεξήχθησαν συνολικά 214 συνεδρίες/ακροάσεις προς το σκοπόν λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα, κατατέθηκαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν ήταν 793.

Η Αρχή σημείωσε ότι η τελική έκθεση, που απαρτίζεται από σχεδόν 3.000 σελίδες, δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα.