Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Οι ψηφοφόροι αγνοούν τις καταγγελίες εις βάρος των υποψηφίων

Δύο τρίτα των ερωτηθέντων που ανήκουν σε κάποιο κόμμα απάντησαν ότι κάποιες φορές χρειάζεται να ψηφίσουν έναν υποψήφιο που δεν είναι της αρεσκείας τους.

Λίγοι Αμερικανοί δεν θα στήριζαν τον υποψήφιο του κόμματός τους εξαιτίας διαφωνιών όπως το τατουάζ του Δημοκρατικού του Μέιν Γκρέιαμ Πλάτνερ, το οποίο παραπέμπει σε ναζιστικό σύμβολο ή η υπόθεση του Ρεπουμπλικανού του Τέξας Κεν Πάξτον, ο οποίος αντιμετώπισε ποινικές κατηγορίες για απάτη, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos αναδεικνύοντας τις βαθιές κομματικές διαιρέσεις που καθιστούν τη νίκη πρωταρχική σημασίας.

Δύο τρίτα των ερωτηθέντων που ανήκουν σε κάποιο κόμμα απάντησαν ότι κάποιες φορές χρειάζεται να ψηφίσουν έναν υποψήφιο που δεν είναι της αρεσκείας τους μόνο και μόνο για να μην κερδίσει το αντίπαλο κόμμα, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε την Δευτέρα.

Αυτό το αξίωμα θα δοκιμαστεί σήμερα στις προκριματικές εκλογές στο Μέιν όταν ο Δημοκρατικός οστρακοκαλλιεργητής Πλάτνερ ευελπιστεί να είναι ο υποψήφιος για μια έδρα στη Γερουσία, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τις ελπίδες των Δημοκρατικών να κερδίσουν πλειοψηφία στο Σώμα τον Νοέμβριο.

Σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε εθνικό επίπεδο μόλις 17% των Δημοκρατικών απάντησαν ότι το τατουάζ του Πλάτνερ που παραπέμπει σε ναζιστικό σύμβολο θα τους αποτρέψει να τον ψηφίσουν στις εσωκομματικές στο Μέιν.

Το ίδιο ποσοστό Ρεπουμπλικανών σε εθνικό επίπεδο απάντησε ότι δεν θα ψήφιζε τον γενικό εισαγγελέα του Τέξας Πάξτον.

Περίπου 76% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων ποσοστών Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, δήλωσαν ότι συχνά έπρεπε να επιλέξουν το μη χείρον βέλτιστον στις εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Πλάτνερ ζήτησε συγγνώμη για το τατουάζ στο στήθος, το οποίο, όπως λέει, έκανε ενώ έπινε με συναδέλφους του πεζοναύτες πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Είπε ότι δεν γνώριζε ότι το σχέδιο του τατουάζ συνδεόταν με τους Ναζί και το κάλυψε με ένα άλλο τατουάζ πέρυσι, αφού ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία.

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos διεξήχθη καθώς ο Πλάτνερ εξετάστηκε περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών ότι αντάλλαξε άσεμνα μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου με γυναίκες ενώ ήταν παντρεμένος. Ο Πλάτνερ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τα γραπτά μηνύματα, ενώ χαρακτήρισε τις αναφορές σχετικά με αυτά και άλλες προηγούμενες συμπεριφορές πολιτικά υποκινούμενες.

Η άνοδος του Πλάτνερ αντανακλά την αυξημένη πολιτική πόλωση στην Αμερική, με τους ψηφοφόρους να αισθάνονται ότι «πρέπει απλώς να επικεντρωθούν στο να μην φέρουν την άλλη πλευρά στην εξουσία», δήλωσε η Μία Κόστα, πολιτική επιστήμονας του Κολλεγίου Ντάρτμουθ που μελετά την πολιτική ψυχολογία και τον κομματικό προσανατολισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ