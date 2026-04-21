Τουρκικό ΥΠΕΞ: Οι χάρτες της Ελλάδας χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο

Την ενόχλησή της για μία διαπίστωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας εξέφρασε η Άγκυρα. Τι αναφέρει.

Την ενόχλησή της για μία διαπίστωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας, όπου έχουν δημοσιευτεί χάρτες που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει απαγορεύσεις αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές εξέφρασε η Άγκυρα. Σε αυτές τις περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα δεν έχει δικαιοδοσία και αυτοί οι χάρτες χαρακτηρίζονται αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Είναι άκυροι, οι χάρτες που χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχουν πραγματικά όρια και παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία. Οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες πέραν των χωρικών της υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, σε περιοχές όπου δεν έχει δικαιοδοσία και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι για την Τουρκία».

»Η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί καμία μονομερή και παράνομη ενέργεια κατά των νόμιμων δραστηριοτήτων των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τα ιστορικά δικαιώματα. Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7/12/2023» υπογράμμισε το ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

