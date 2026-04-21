Λάιεν: Στόχος να μην πέσουμε «υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή»

Την ανάγκη η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να μην επηρεαστεί από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την 80ή επέτειο της εφημερίδας Die Zeit στο Αμβούργο τη Δευτέρα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε την υποστήριξή της στη διεύρυνση της ΕΕ και δήλωσε: «Πρέπει να πετύχουμε στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα».

«Πρέπει να σκεφτούμε πιο μεγαλόπνοα και πιο γεωπολιτικά. Πρέπει να επανατοποθετηθούμε πλήρως. Πρέπει να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι», δήλωσε.

Η δήλωση έγινε καθώς ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε επισκέπτεται την Άγκυρα για συναντήσεις με ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα τον Ιούλιο.