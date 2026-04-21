Λάιεν: Στόχος να μην πέσουμε «υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή»

Newsroom
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Την ανάγκη η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να μην επηρεαστεί από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την 80ή επέτειο της εφημερίδας Die Zeit στο Αμβούργο τη Δευτέρα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε την υποστήριξή της στη διεύρυνση της ΕΕ και δήλωσε: «Πρέπει να πετύχουμε στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα».

«Πρέπει να σκεφτούμε πιο μεγαλόπνοα και πιο γεωπολιτικά. Πρέπει να επανατοποθετηθούμε πλήρως. Πρέπει να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι», δήλωσε.

Η δήλωση έγινε καθώς ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε επισκέπτεται την Άγκυρα για συναντήσεις με ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα τον Ιούλιο.

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider