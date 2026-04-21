S&P 500: Στις 7.600 μονάδες ανεβάζει τον πήχη η JP Morgan

Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου της για τον S&P 500 στις 7.600 μονάδες έως το τέλος του έτους, προχώρησε η JP Morgan εκτιμώντας πως η Wall Street θα βρει στήριγμα στα ισχυρά επιχειρηματικά μεγέθη και την διπλωματική λύση στο Ιράν. Μάλιστα, στο πιο αισιόδοξο σενάριο, η αμερικανική τράπεζα αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κίνησης προς τις 8.000 μονάδες.

Όπως αναφέρει το MarketWatch, οι στρατηγικοί αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, βλέπουν πλέον πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τις μετοχές σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες καθώς τα αποτελέσματα των αμερικανικών εταιριών για το πρώτο τρίμηνο εκτιμάται ότι θα είναι ευνοϊκότερα από ό,τι προηγουμένως, ενώ υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις guidance πέρα από λίγες μεγάλες ενεργειακές και τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την JP Morgan, αν η γεωπολιτική ένταση αποκλιμακωθεί σχετικά γρήγορα, ο πολλαπλασιαστής κερδών της αγοράς θα μπορούσε να επανέλθει προς τις 23 φορές, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη υψηλότερες τιμές στον δείκτη. Ταυτόχρονα, διαπιστώνει αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με φόντο τις νεότερες εξελίξεις στον κλάδο.