Χρηματιστήριο Αθηνών: Καθίζηση τζίρου με το βλέμμα στο… Ισλαμαμπάντ

Με εμφανή φόβο για την «ομίχλη» που καλύπτει την πιθανότητα επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν, οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκαν διστακτικά. ΟΤΕ και Motor Oil ξεχώρισαν ανοδικά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Με εμφανή φόβο για την «ομίχλη» που καλύπτει την πιθανότητα επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκαν διστακτικά την Τρίτη, αν και δεν έλειψαν από το ταμπλό κάποιες αξιόλογες επιλεκτικές κινήσεις.

Ενόψει της λήξης της εκεχειρίας, η αβεβαιότητα γύρω από τα πιθανά σενάρια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένει αυξημένη και, για όσο διάστημα διατηρούνται ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, η κατάσταση θα παραμένει σύνθετη και ασταθής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η εκεχειρία θα λήξει «το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον» και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει προς το παρόν σε ισχύ. Για τα Στενά του Ορμούζ ανέφερε πως «δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να υπογραφεί συμφωνία». Σε νέες του δηλώσεις σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος ότι οι δύο πλευρές μπορούν να καταλήξουν σε μια «σπουδαία συμφωνία», απειλώντας ταυτόχρονα με νέους βομβαρδισμούς.

Όπως έχουν κάνει κι άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν, οι επενδυτές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επέλεξαν, αρχικά τουλάχιστον, να εστιάσουν στην «αισιοδοξία» του Ντόναλντ Τραμπ και να αγνοήσουν τις απειλές του και την πιθανότητα αναζωπύρωσης της πολεμικής έντασης.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές η επιφυλακτικότητα ήταν επίσης εμφανής, με το Λονδίνο και το Παρίσι να διολισθαίνουν περί του 0,6% και τον γερμανικό DAX να «γυρίζει» σε αρνητικό έδαφος, εξανεμίζοντας τα ήπια κέρδη που είχαν προηγηθεί.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης μόλις 18 μονάδων και μετά από 16 εναλλαγές προσήμου έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 2.260,67 μονάδες με οριακή άνοδο 0,04%.

Μόνιμα ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης των τραπεζών, αν και δεν έλειψαν οι διακυμάνσεις. Στη λήξη της κανονικής διάρκειας της συνεδρίασης ο ΔΤΡ βρέθηκε σε υψηλό ημέρας στο +1,45%, για να ολοκληρώσει τελικά με ήπια άνοδο 0,48% στις 2.631,05 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε η άνοδος 1,22% της Eurobank στα 3,99 ευρώ, ενώ ΕΤΕ και Alpha Bank ακολούθησαν ενισχυμένες 0,70% και 0,50% αντίστοιχα. Αμετάβλητη στα 8,36 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, ενώ σε μικρές απώλειες υποχρεώθηκαν η Optima (-0,65%) και η Τρ. Κύπρου (-0,54%).

Στο σύνολο του ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,5:1, με 71 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 30 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 182,2 εκατ. ευρώ, ο χαμηλότερος εντός του 2026, εκ των οποίων 15,72 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε ο ΟΤΕ, ενισχυμένος 2,41% στα 18,30 ευρώ και σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων. Στο +2,40% το κλείσιμο της Motor Oil στα 35,80 ευρώ, ενώ ακολούθησαν ΕΥΔΑΠ και Helleniq Energy με άνοδο 1,94% και 1,87% αντίστοιχα.

Πάνω από 1% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των ElvalHalcor (+1,62%) και Τιτάν (+1,30%), ενώ με μικρότερα κέρδη έκλεισαν οι συναλλαγές για τις μετοχές των ΔΑΑ (+0,64%), Viohalco (+0,28%) και ΔΕΗ (+0,16%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η μετοχή της Coca-Cola HBC με απώλειες 2,45% στα 49,85 ευρώ, Jumbo και Metlen υποχώρησαν 1,63% και 1,62% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Σαράντης (-0,94%), Aktor (-0,54%), Cenergy (-0,38%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,25%), Lamda Development (-0,24%), Allwyn (-0,15%) και Aegean (-0,08%).