Γερμανία και Ουκρανία αποφάσισαν εμβάθυνση της στρατιωτικής τους συνεργασίας

Στην εμβάθυνση της συνεργασίας τους στον στρατιωτικό τομέα συμφώνησαν Γερμανία και Ουκρανία, στο πλαίσιο των διευρυμένων κυβερνητικών διαβουλεύσεων που πραγματοποιούνται σήμερα στο Βερολίνο, των πρώτων από το 2004.

Για μια «νέα στρατηγική εταιρική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Θέλουμε να επενδύσουμε στο κοινό μας μέλλον», δήλωσε ο κ. Μερτς και ανέφερε ότι συμφωνήθηκε η συνεργασία στην παραγωγή drones, αλλά και σε θέματα αεράμυνας, όπλων μεγάλου βεληνεκούς και πυρομαχικών πυροβολικού. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε από την πλευρά του για μια «συμφωνία για drones και εκτίμησε ότι «θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη συμφωνία του είδους της στην Ευρώπη». Το ακριβές πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας, οι περαιτέρω λεπτομέρειες και οι προθεσμίες εξακολουθούν πάντως να βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει επιπλέον μια σύμβαση μεταξύ της Ουκρανίας και της αμυντικής εταιρείας Raytheon για την παράδοση εκατοντάδων πυραύλων «Patriot», ενώ το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία Diehl Defence για την παράδοση πρόσθετων εκτοξευτών για συστήματα αεράμυνας Iris-T. «Το έργο θα χρηματοδοτηθεί επίσης από τη Γερμανία και θα βελτιώσει σημαντικά την προστασία κρίσιμων υποδομών και πόλεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Μεταξύ των συμφωνιών που υπεγράφησαν περιλαμβάνεται και η συνεργασία για την ανταλλαγή ψηφιακών δεδομένων μάχης στην ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων. «Αυτό που κάνουμε σε αυτή τη συνεργασία δεν είναι μόνο ωφέλιμο για την άμυνα της Ουκρανίας. Είναι επίσης ιδιαίτερα ωφέλιμο για εμάς, για την ασφάλειά μας, επειδή κανένας στρατός στην Ευρώπη δεν έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ σε μάχη τις τελευταίες δεκαετίες όσο ο στρατός της Ουκρανίας. Καμία κοινωνία δεν έχει γίνει πιο ανθεκτική από την Ουκρανία. Καμία αμυντική βιομηχανία δεν έχει γίνει πιο καινοτόμος από την Ουκρανία. Η συνεργασία δημιουργεί μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας για την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Μερτς και διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την Ουκρανία για την υποστήριξη του Βερολίνου στην ενταξιακή πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Γερμανία υποστηρίζει αυτόν τον στόχο, παρόλο που και οι δύο γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως βραχυπρόθεσμα. Η ένταξη της Ουκρανίας θα ήταν όμως ένα στρατηγικά σημαντικό βήμα για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία στην Ευρώπη», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και πρόσθεσε ότι η γερμανική κυβέρνηση ενθαρρύνει την Ουκρανία «να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά με τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα, ειδικά σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και η υπεράσπιση του κράτους δικαίου».

Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε τον καγκελάριο για την υποστήριξή του και επανέλαβε την επιθυμία του για πλήρη ένταξη της χώρας του. «Δεν χρειαζόμαστε ένα "φως" της ΕΕ ή ένα "φως" του ΝΑΤΟ μόνο για εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ χρειάζονται επίσης την Ουκρανία ως πλήρη εταίρο», υπογράμμισε.

Η Γερμανία θέλει ακόμη να διασφαλίσει ότι το πακέτο βοήθειας της ΕΕ για την Ουκρανία, το οποίο συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο, θα εκταμιευθεί άμεσα, δήλωσε ο κ. Μερτς, επισημαίνοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται επειγόντως τα χρήματα. Το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει μέχρι στιγμής μπλοκαριστεί από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Ο καγκελάριος Μερτς επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για ειρήνη έπειτα από διαπραγματεύσεις, με συνεχή «έξυπνη και δυναμική διπλωματία» και διατήρηση της Ρωσίας υπό πίεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress