O Τραμπ «δεν ανησυχεί» για το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «δεν ανησυχεί» για το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στο Ιράν, σε περίπτωση που υλοποιήσει την απειλή του να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές.

«Αυτό δεν με ανησυχεί», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε συγκεκριμένα για την απειλή του να καταστρέψει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εάν αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα έγκλημα πολέμου, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για τη γιορτή του Πάσχα στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «έγκλημα πολέμου» θα ήταν να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ πρόσθεσε μια ακόμη δικαιολογία αναφέροντας την καταστολή των διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές: «Σκοτώνουν διαδηλωτές. Είναι ζώα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ