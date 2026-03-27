Σύνοδος G7: Η Βρετανίδα ΥΠΕΞ ζήτησε «να επιλυθεί γρήγορα» η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

Ιβέτ Κούπερ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ζήτησε σήμερα «να επιλυθεί γρήγορα» η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και κατηγόρησε το Ιράν ότι «κρατά όμηρο» την παγκόσμια οικονομία.

«Θέλουμε να δούμε μια γρήγορη επίλυση (της σύγκρουσης) η οποία θα αποκαταστήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και θα επιτρέψει να ανοίξει και πάλι το Στενό του Oρμούζ», δήλωσε κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι.

«Ειλικρινά, το Ιράν δεν θα έπρεπε να μπορεί να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία μέσω ενός στενού από το οποίο περνούν οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί», πρόσθεσε.

Παράλληλα η Βρετανίδα υπουργός επεσήμανε ότι τόσο η χώρα της όσο και οι σύμμαχοί της στη G7 ανησυχούν βαθιά για τους αυξανόμενους δεσμούς μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν, αφού ευρωπαϊκές χώρες κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι βοηθά την Τεχεράνη να στοχοθετήσει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

«Ανησυχούμε βαθιά για τους δεσμούς μεταξύ της Ρωσία και του Ιράν», σημείωσε η Κούπερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

