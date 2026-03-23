Πολιτική | Διεθνή Νέα

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το Ιράν στοχοθετεί τη Βρετανία, λέει ο Στάρμερ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εκτίμηση ότι η Βρετανία στοχοθετείται από το Ιράν. «Κάνουμε αξιολογήσεις όλη την ώρα ώστε να είμαστε ασφαλείς και δεν υπάρχει καμία εκτίμηση ότι μας στοχοθετούν με αυτό τον τρόπο», είπε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε αν η Βρετανία μπορεί να στοχοθετηθεί από το Ιράν έπειτα από ρεπορτάζ το σαββατοκύριακο ότι οι ιρανικές αρχές εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο την αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Στάρμερ είπε επίσης ότι κάθε προσπάθεια να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ απαιτεί προσεκτική εξέταση και ένα βιώσιμο σχέδιο και ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι η προστασία των βρετανικών συμφερόντων και η αποκλιμάκωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Βρετανία
Κιρ Στάρμερ
Στενά του Ορμούζ
Ιράν
