Συνάντηση Θεοχάρη με τον ΓΓ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

Ο υφ. Εξωτερικών συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον Γ.Γ του ΟΟΣΕΠ, με αντικείμενο συζήτησης την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του οργανισμού από την Ελλάδα

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, είχε συνάντηση εργασίας τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, με τον Πρέσβη Lazar Comanescu, Γενικό Γραμματέα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), με κύριο αντικείμενο συζήτησης την επικείμενη ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρίας του Οργανισμού τον προσεχή Ιούλιο και την προετοιμασία του ελληνικού προγράμματος δράσης.

Η συνάντηση του κ. Θεοχάρη με τον κ. Comanescu έλαβε χώρα στην έδρα του ΟΣΕΠ, στην Κωνσταντινούπολη και κατά τη διάρκειά της επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Γραμματείας του Οργανισμού. Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος και εκ των βασικών χρηματοδοτών του ΟΣΕΠ, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον Οργανισμό, ως μια πλατφόρμα γνήσιας και δυναμικής περιφερειακής συνεργασίας.

Από την πλευρά του ο Πρέσβης Lazar Comanescu επισήμανε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό και ουσιώδη ρόλο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΟΣΕΠ. Παράλληλα, ο κ. Comanescu εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ελληνική Προεδρία θα αποδειχθεί απολύτως επιτυχής και επωφελής για τον Οργανισμό γενικότερα.

Επίσης, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη ο κ. Θεοχάρης έγινε δεκτός από την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στο Φανάρι. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε προς τον κ.κ. Βαρθολομαίο, ο Υφυπουργός εξήρε το πολυσχιδές έργο του Πατριαρχείου, εστιάζοντας κατεξοχήν στη συμβολή του στην πνευματική ενότητα του χριστιανικού κόσμου και την εμπέδωση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, στοιχεία που εναρμονίζονται, άλλωστε, με τις αξίες της συνεργασίας και της σταθερότητας, τις οποίες προωθεί η Ελλάδα μέσω της εντατικής διπλωματικής παρουσίας της.