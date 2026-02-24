Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία: «Ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να ανταμειφθεί» και «τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθύνει σήμερα ομιλία στο πλαίσιο έκτακτης συνόδου της ολομέλειας, τέσσερα χρόνια από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα ομιλία στο πλαίσιο έκτακτης συνόδου της ολομέλειας, τέσσερα χρόνια από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας.

Η Ουκρανία δεν θα προδώσει τις θυσίες που έκανε ο λαός της στα τέσσερα χρόνια του πολέμου απλώς και μόνο για να πετύχει την ειρήνη με τη Ρωσία, υποσχέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ «Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό του ουκρανικού λαού. Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του λίγο προτού υποδεχθεί Ευρωπαίους ηγέτες στο Κίεβο, ανάμεσά τους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Έχουμε διατηρήσει την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε ειρήνη και προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη - μια ισχυρή, αξιοπρεπή ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Ζελένσκι απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα του: «Μόνο αν επισκεφθείτε την Ουκρανία και δείτε με τα μάτια σας τις ζωές μας και τις μάχες μας (…) θα μπορέσετε να κατανοήσετε τι αφορά πραγματικά αυτός ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές τους κάλεσε να μην «ακυρώσετε όλα αυτά τα χρόνια, να μην υποτιμάτε όλο τον αγώνα, το θάρρος, την αξιοπρέπεια, όλα όσα έχει περάσει η Ουκρανία. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει, να τα χαρίσουμε, να τα ξεχάσουμε, να τα προδώσουμε».

Από την πλευρά του ο Αντόνιο Κόστα απέτινε φόρο τιμής «στο θάρρος και την αποφασιστικότητα του ουκρανικού λαού», ο οποίος αντιστέκεται στην εισβολή της Ρωσίας εδώ και «τέσσερα φρικτά χρόνια» και κατάφερε να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ συνεχίζει να υπερασπίζεται το μέτωπο «με μεγάλο θάρρος».

Εξάλλου ο Κόστα εξήρε τις προόδους που έχει σημειώσει η Ουκρανία και προς την ένταξή της στην ΕΕ: «Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό πώς μια εμπόλεμη χώρα καταφέρνει να πετυχαίνει τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να προχωρήσει στην ενταξιακή διαδικασία».

«Η πρώτη φορά που είχα έρθει στην Ουκρανία ήταν τον Απρίλιο του 2022 και ήταν απολύτως σαφές στην Μπούτσα και σε άλλες περιοχές ότι ο πόλεμος βρισκόταν στην πόρτα του Κιέβου», είχε σχολιάσει νωρίτερα ο Κόστα.

«Σήμερα ο πόλεμος βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Ουκρανίας. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η Ρωσία δεν πέτυχε τον πρώτο της στόχο, που ήταν να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της την Ουκρανία, να ανατρέψει την ουκρανική κυβέρνηση να καταλάβει το σύνολο του εδάφους», είχε σημειώσει απευθυνόμενος σε μερικούς δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο τρένο το οποίο τον μετέφερε στο Κίεβο.

«Ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να ανταμειφθεί» και «τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία»

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας και «παράνομης» ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει τη σταθερή και μακροπρόθεσμη στήριξή της προς το Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι «ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να ανταμειφθεί» και ότι «τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία».

Σε κοινή δήλωσή τους, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα αποτίουν φόρο τιμής «στον γενναίο ουκρανικό λαό, που συνεχίζει να αντιστέκεται και να υπερασπίζεται τη χώρα του».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι η Ρωσία «δεν έχει επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους», επισημαίνοντας πως, αδυνατώντας να προελάσει στο πεδίο της μάχης, «στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους και κρίσιμες υποδομές», μεταξύ αυτών ενεργειακές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία και σχολεία, εν μέσω σκληρού χειμώνα. Παρά τις απώλειες, όπως σημειώνουν, «οι Ουκρανοί παραμένουν ακλόνητοι στην αντοχή, την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητά τους».

Η ΕΕ δηλώνει ότι στόχος της παραμένει «μια συνολική, δίκαιη και διαρκής ειρήνη», βασισμένη στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, με σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη διατήρησης της διατλαντικής και διεθνούς αλληλεγγύης σε ένα «ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρέχει «ολοκληρωμένη πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξη» προς την Ουκρανία, παραμένοντας ο μεγαλύτερος διεθνής της δωρητής. Από το 2022 έως σήμερα, η συνολική ευρωπαϊκή βοήθεια αγγίζει σχεδόν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συμφωνήσει στη χορήγηση επιπλέον 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027, προκειμένου η Ουκρανία να καλύψει τις επείγουσες δημοσιονομικές και αμυντικές της ανάγκες. Από το πακέτο αυτό, 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, με την πρώτη εκταμίευση να αναμένεται «το συντομότερο δυνατό».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στήριξη του ενεργειακού τομέα, καθώς η ΕΕ και τα κράτη μέλη παρείχαν τον φετινό χειμώνα «άνευ προηγουμένου ενεργειακή βοήθεια», μαζί με συστήματα αεράμυνας, αντι-drone και ανθρωπιστική συνδρομή. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία νέου σχεδίου ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία, με έμφαση στην αποκατάσταση και ενίσχυση των δικτύων, την ταχεία επανεκκίνηση μονάδων και την ανάπτυξη αποκεντρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, διαμηνύουν ότι «ο πόλεμος φθοράς του Βλαντίμιρ Πούτιν αποδυναμώνει σταδιακά τη Ρωσία» και δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν περαιτέρω την πίεση, τόσο στον ενεργειακό όσο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και με πρόσθετα μέτρα κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ δηλώνει ότι προετοιμάζεται και για «την επόμενη ημέρα», δεσμευόμενη να συμβάλει σε «ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», ώστε η Ρωσία «να μην μπορέσει ποτέ ξανά να επιτεθεί στην Ουκρανία».

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η πρόθεση της ΕΕ να διασφαλίσει ότι η Ρωσία «θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα και τις καταστροφές που προκάλεσε», με την ταχεία ενεργοποίηση Ειδικού Δικαστηρίου για το Έγκλημα της Επίθεσης και Διεθνούς Επιτροπής Αποζημιώσεων, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τέλος, τονίζεται ότι «το μέλλον μιας ασφαλούς και ευημερούσας Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση», με την ΕΕ να δηλώνει πλήρη στήριξη στην ενταξιακή πορεία και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας.

Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν προγραμματισμένη για τις 11:15 (ώρα Ελλάδος). Μετά την ομιλία του προέδρου Ζελένσκι (η οποία θα πραγματοποιηθεί σε απευθείας σύνδεση με το Κίεβο), οι ευρωβουλευτές συζητούν τις εξελίξεις στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και την συνεισφορά της Ευρώπης για μια δίκαιη ειρήνη και βιώσιμη ασφάλεια για την Ουκρανία. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί σχεδίου ψηφίσματος στις 11:30.

