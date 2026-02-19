Μαρινάκης: Η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε ασφάλεια, επενδύσεις, επιστήμη, εκπαίδευση, πολιτισμό, τουρισμό και γεωργία

«Στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας συνιστά η συμμετοχή του πρωθυπουργού στο India AI Impact Summit 2026 που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως συνδιαμορφωτής αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης. Πέρα από παρέμβαση στη Σύνοδο η οποία αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση του παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην ΤΝ με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο και τις συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους, ο πρωθυπουργός έχει σήμερα, σε λίγη ώρα συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Μάλιστα η χώρα μας ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία καθώς έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα δύο νέων προξενείων σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-ειρηνικού καθώς και να αποτελέσει ζωτικό σημείο του διαδρόμου Μέσης Ανατολής - Ινδίας - Ευρώπης», τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι «η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε τομείς όπως: η ασφάλεια και η άμυνα, οι επενδύσεις και το εμπόριο, η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η γεωργία».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε την επίσημη τελετή για την ίδρυση και τη λειτουργία Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου. «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, τους ιστορικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει έναν φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας στην Κύπρο», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. «Σήμερα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μία ακμάζουσα κοινότητα εκπαίδευσης και έρευνας. Βρίσκεται στην υψηλότερη θέση των διεθνών αξιολογήσεων ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νοτιο - Ανατολικής Ευρώπης, ενώ το 2025 έλαβε τη διάκριση του πιο βελτιωμένου Πανεπιστημίου στην Ευρώπη. Η λειτουργία Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο ξεκίνησε με 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις της Κύπρου, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Έγινε κατ' αυτό τον τρόπο, το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η «Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση "Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο", για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ. Η Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη, βάσει εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας και ορίων καταθέσεων, σε μία από τις τρεις κατηγορίες που προβλέπονται».

Στο σημείο αυτό ανέφερε τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι δανειολήπτες στο πλαίσιο της ρύθμισης. «Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026», πρόσθεσε.

«Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των Τιμ ντε Κράεν και Χέρμαν Χόιερ κηρύχθηκε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού -μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων- λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα», είπε ο κ. Μαρινάκης με αναφορά σε δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

«Η αρμόδια Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε, άμεσα, με τον συλλέκτη Τιμ ντε Κράεν και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στο Βέλγιο, ώστε να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του. Με την κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους», τόνισε.

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι άνοιξε για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 - 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. «Αφορά, συγκεκριμένα, στη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων, δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 17.500 ευρώ, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου».

Μαρινάκης: «Για κάθε περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το "νομιμότητα παντού" εφαρμόστηκε»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε τι θα γινόταν εάν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή, όπως είπε, υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της ΝΔ, αλλά σημαίνον στέλεχος με κεντρικό ρόλο.

«Πώς θα προσπαθούσαν ένα πρόσωπο να το συνδέσουν με ένα κόμμα. Εμείς ούτε στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου, ούτε στην περίπτωση της συγκεκριμένης κυρίας δεν πρόκειται να ταυτίσουμε ένα κόμμα. Αυτές οι ιστορίες είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αποτελέσουν ένα μάθημα για το πώς δεν πρέπει να στοχοποιείται ένα κόμμα», πρόσθεσε.

Μετά από επόμενη σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως δουλειά των κυβερνήσεων είναι να έχουν την πολιτική βούληση και επί των ημερών τους να λειτουργούν οι μηχανισμοί ώστε όλες οι υποθέσεις διαφθοράς να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. «Για κάθε περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το "νομιμότητα παντού" εφαρμόστηκε και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται. Ο δρόμος είναι οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη», συνέχισε. «Για μένα ο τρόπος που λειτουργούν οι αρχές στο ζήτημα της νομιμότητας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.

Για την έρευνα του ΟΠΕΚΑ και αν συνεχίζεται, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι είναι θα συνεχιστεί μέχρι να ερευνηθούν όλες οι επιμέρους πτυχές της.

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Τσουκαλά ότι η συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας ακύρωσε τον ρόλο του, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αν ψάχνει κάποιος ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως έχει μεταλλαχθεί το ΠΑΣΟΚ στα χρόνια του κ. Ανδρουλάκη μπορεί να ακούσει τη συγκεκριμένη αποστροφή.

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αντί να ασχοληθεί με το δάσος, ασχολήθηκε με το δέντρο. Και μάλιστα όταν μιλάμε για τον κ. Στουρνάρα που ήταν υπουργός συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Στουρνάρας είπε ανατριχιαστικά πράγματα. Το που θα δώσει κανείς συνέντευξη είναι δικαίωμά του. Εγώ έδωσα και στην Αυγή. Η Ομάδα Αλήθειας έχει ξεκάθαρη κομματική τοποθέτηση αλλά επειδή αυτή δεν είναι η αριστερά, για κάποιους αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν στην ίδια πλευρά, στη σωστή πλευρά, πριν από 10 χρόνια και έβαζαν πλάτη στη χώρα, αντί να ζητήσει το λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο κ. Στουρνάρας μένει στο δέντρο γιατί ονειρεύονται τη μεγάλη, προοδευτική εντός εισαγωγικών, διακυβέρνηση», πρόσθεσε.

Με αφορμή και την κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου στην κυβέρνηση και αν έχει μετατοπιστεί η κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «για τον κ. Βενιζέλο θα απαντήσει ο κ. Βενιζέλος» και πως «εμείς δεν μετακινηθήκαμε, δεν συνομιλήσαμε με την πρόεδρο της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπογράψαμε μαζί πρόταση δυσπιστίας, εμείς δεν ψηφίσαμε "παρών" στην παραπομπή βουλευτών για το τι ψήφισαν στη Βουλή».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη. «Η ερώτηση να απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», συμπλήρωσε.

Σε άλλη ερώτηση για την Ομάδα Αλήθειας και αν είναι μέσο ενημέρωσης, αν έχει ΑΦΜ, πως χρηματοδοτείται κλπ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως υπάρχει απάντηση του κ. Μπούγα και «άνθρακες ο θησαυρός». «Έχει απαντήσει η Ομάδα Αλήθειας για την Ομάδα Αλήθειας. Έχουν απαντήσει και για το ΑΦΜ κλπ. Ρωτήστε τους», πρόσθεσε.

Για τις συλλήψεις που έγιναν έξω από πανεπιστήμιο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «ακόμα και αν πήγαν μόνο για ταινία, που πολύ αμφιβάλω, θα μπορούν να το αποδείξουν». Πρόσθεσε πως όπως και να έχει το πανεπιστήμιο δεν είναι σινεμά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο ότι κάποιος δικάζεται επειδή είδε μια ταινία.

Με αφορμή το θέμα με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για την ανέγερση μουσείου εθνικής αντίστασης και απάντησε πως θα απευθύνει σχετικό ερώτημα στη Βουλή.

Σε ερώτηση που θα εκτεθούν οι φωτογραφίες εφόσον αποκτηθούν, ανέφερε πως αυτό θα το απαντήσει το αρμόδιο υπουργείο. «Πολιτικά μιλώντας θεωρώ ότι είναι κληρονομιά που ανήκει συνολικά στον ελληνικό λαό και όχι σε κάποιο κόμμα. Είναι Έλληνες πατριώτες αυτοί που εκτελέστηκαν», πρόσθεσε.

Για όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει. «Δεδομένο είναι πως είναι μεγάλο λάθος και επικίνδυνος δρόμος, ο δρόμος της εξίσωσης του θύτη με το θύμα. Συμφωνώ με τον κ. Γεωργιάδη στο εξής. Η ουσία είναι ότι δεν τσακώνονται ο κ. Γεωργιάδης με την κα Κωνσταντοπούλου αλλά ότι η κα Κωνσταντόπουλου τον πρόσβαλε και εκείνος υπερασπίστηκε τον εαυτό. Κάποιοι λένε δώσε τόπο στην οργή. Την ακούω αυτή την προσέγγιση αλλά με τέτοιου είδους προσεγγίσεις η προπαγάνδα περνάει στην κοινωνία και η τοξικότητά τους. Ο κ. Γεωργιάδης, κάθε άνθρωπος που έχει αξίωμα και δημόσιο λόγο, είναι δυνατόν να ακούει τέτοιους χαρακτηρισμούς και αυτό να μένει; Έχει δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσει», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η χώρα μπορεί να ισορροπεί στο λιμάνι με Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ, απάντησε πως η Ελλάδα έχει ψηλώσει γιατί ασκεί ενεργητική, αποτελεσματική πολιτική. «Η σχέση με την Ινδία και η συνάντηση με τον Ινδό πρωθυπουργό δείχνουν ότι υπάρχει συνέχεια. Η αξία αυτής της σχέσης, είναι τεράστια για την οικονομία της χώρας. Όπως είναι στρατηγικής σημασίας η σχέση μας με τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα γίνεται πύλη ενεργειακής εισόδου της Ευρώπης. Οι έρευνες έχουν και γεωπολιτικό αποτύπωμα και τεράστια κέρδη για την οικονομία. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κινούνται μόνο με ένα χρόνο, να εξυπηρετούν στρατηγική που μεγαλώνει την Ελλάδα και υπηρετεί την εθνική πολιτική», πρόσθεσε.

Για την αντίδραση του υπουργείου άμυνας της Τουρκίας για τις έρευνες νότια της Κύπρου ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η Ελλάδα έχει μια ενεργητική πολιτική, ασκεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ότι παγίως σέβεται το διεθνές δίκαιο και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.

Για την ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη το πρωί του Άδωνι Γεωργιάδη, δήλωσε πως τα επεισόδια αυτά ξεκίνησαν από συνδικαλιστές του κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ. «Νοσηρές μειοψηφίες που πάνε εκεί με μόνο στόχο την μπαχαλοποίηση, την προβοκάτσια. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να πεισμώνουν την κυβέρνηση. Οι πολλοί δεν λένε ότι έχει γίνει παράδεισος το ΕΣΥ αλλά βλέπουν βελτίωση. Δουλειά της αστυνομίας είναι όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια να αντιδρούν. Η δράση προκαλεί την αντίδραση του νόμου», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ