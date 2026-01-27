Σκέρτσος: Οι μεταρρυθμίσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της χώρας

Τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης ξεδίπλωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κατά τη διάρκεια ωριαίας συνέντευξής του στον Σκάι 100,3.

Τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης ξεδίπλωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κατά τη διάρκεια ωριαίας συνέντευξής του στον Σκάι 100,3.

Και πρώτα για τα ψηφιακά, «η Ελλάδα έχασε την 1η, 2η και 3η Βιομηχανική Επανάσταση, ο αγώνας που δίνουμε και η πρόκληση είναι να μην χάσουμε την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, την ψηφιακή. Αυτόν τον μετασχηματισμό της οικονομίας που θα οδηγήσει σε μια συνύπαρξη του ανθρώπου με τη σκεπτόμενη μηχανή. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολλά βήματα από το 2019 μέχρι σήμερα. Είναι αυταπόδεικτο ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση είναι πολύ πιο ψηφιακή από αυτήν που γνωρίζαμε το 2019».

Επιπλέον, «εισάγουμε όλο και πιο πολύ δυναμικά την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στη λειτουργία του κράτους αλλά και στην οικονομία».

Όχι μαξιμαλιστικές υποσχέσεις

Και, σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, «μετράμε πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο θα υποσχεθούν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Δεν προχωρούμε σε μαξιμαλιστικές υποσχέσεις -κι αυτό διαφοροποιεί θεμελιωδώς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό από την αντιπολίτευση. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπερίσχυσε στις εκλογές του 2019 και του 2023. Κατεβήκαμε το 2023 με ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα 8 δισ. ευρώ έναντι προγράμματος 85 δισ. ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προφανώς ήταν ένα ανεφάρμοστο πρόγραμμα. Οι πολίτες επέλεξαν τον ρεαλισμό, τον πραγματισμό, την υπευθυνότητα».

Πολιτικές του αυτονόητου

Συμπλήρωσε δε, την απάντησή του λέγοντας: «Εμείς θέλουμε τις πολιτικές του αυτονόητου που δεν διχάζουν και απαντούν σε μακροχρόνιες παθογένειες και αναχρονισμούς που ταλαιπωρούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μεταρρύθμιση είναι το ξερίζωμα οποιουδήποτε αναχρονισμού. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που διαχρονικά έχει μια αντίσταση στις αλλαγές, δεν έχει μεταρρυθμιστική παράδοση ή παράδοση συναινέσεων ούτε κουλτούρα συζητήσεων σε βάθος» -κι αυτό, προσέθεσε, είναι «ένα πρόβλημα της δημόσιας συζήτησης, υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση μεταξύ των κομμάτων».

2η θητεία

Ενώ όπως τόνισε στη συνέχεια ο υπουργός Επικρατείας, «η δεύτερη θητεία (σ.σ. της σημερινής κυβέρνησης) είναι πιο βαθιά μεταρρυθμιστική από την πρώτη». Επιπλέον, στο σημείο αυτό δήλωσε ότι «το επιτελικό κράτος έχει δυστυχώς λοιδορηθεί από την αντιπολίτευση, χωρίς όμως να αντιπαραβάλλεται κάποια εναλλακτική».

Θυμίζοντας επίσης ότι «τον Δεκέμβριο κάθε χρόνου η κυβέρνηση εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τον σχεδιασμό του επόμενου έτους ανά υπουργείο με συγκεκριμένα ορόσημα», σημείωσε ότι μέσω του επιτελικού αυτού σχεδιασμού, «μπορεί να δει ο πολίτης από το 2019 τι έχουμε υποσχεθεί». «Οκτώ στις δέκα δεσμεύσεις του 2025 θα έχουν υλοποιηθεί με μικρή καθυστέρηση ως το 1ο τρίμηνο του 2026», δεσμεύτηκε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην Έκθεση Πισσαρίδη: «Υπήρχε σχέδιο και πρόγραμμα από το 2019, το οποίο ενισχύθηκε όμως από την περίφημη Έκθεση Πισσαρίδη, που ήταν ένας οδικός χάρτης 525 μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων». Και μάλιστα, συμπλήρωσε, «με βάση την τελευταία έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) -δεν είναι πράγματα που λέει η κυβέρνηση- το 83%, πάνω από 8 στις 10 αυτές συστάσεις, πάνω από 420 συστάσεις, είτε έχουν υλοποιηθεί πλήρως είτε μερικώς είτε είναι υπό υλοποίηση. Και σας διαβεβαιώνω προσωπικά, που έχω γνώση και του υπόλοιπου προγράμματος, ότι το ποσοστό θα αυξηθεί και άλλο τους επόμενους μήνες».

Εξάλλου, επισήμανε, «η κυβέρνηση έχει σχέδιο, πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για μια χώρα που πρέπει διαρκώς να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον. Μόνο όταν είμαστε σε κίνηση μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να διαχειριστούμε και τις προκλήσεις και τις κρίσεις».

Συγκρίσεις

Σύμφωνα με τη συλλογιστική τού Ά. Σκέρτσου, «πρέπει να θυμόμαστε πού ήμασταν το 2015 που κινδυνέψαμε να βγούμε από την Ευρωζώνη μέσα από ένα καταστροφικό δημοψήφισμα, πού ήμασταν το 2019 και ποια ήταν τα προτάγματα που ήταν η αναστήλωση της οικονομίας. Δεν είχαμε ακόμη επενδυτική βαθμίδα το 2019 ως και το 2023, ήμασταν ακόμη υπό ενισχυμένη εποπτεία, που σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας συναποφάσιζαν μαζί μας για εθνικές πολιτικές, αυτά τα έχουμε ξεχάσει».

Και συνέχισε: «Οι προτεραιότητες και οι ανάγκες, τότε, ήταν η ψηφιοποίηση του κράτους, η ανάκαμψη και η σταθεροποίηση της οικονομίας, η αντιμετώπιση της ανεργίας που ήταν στο 18% και σήμερα είναι στο 8%. Το 2019 η Ελλάδα ήταν η χώρα με την ψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη, σήμερα ψηλότερη ανεργία από την Ελλάδα έχουν η Ισπανία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Αυτό σημαίνει σύγκλιση και πρόοδος στην πράξη. Το 2019 η ανεργία των νέων ήταν 40%, σήμερα είναι στο 17,5%. Το 2019 η Ελλάδα είχε την υψηλότερη ανεργία των νέων στην Ευρώπη και σήμερα είναι στην όγδοη θέση».

Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση

Στο ερώτημα για τις μεταρρυθμίσεις του 2026, ο υπουργός Επικρατείας αξιολόγησε ως «σημαντικότερη μεταρρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή από το τέλος του Ιανουαρίου, τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Είναι η μεγαλύτερη γενεακή φορολογική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού κράτους που αναδιανέμει πόρους υπέρ των νέων και των οικογενειών. Από το τέλος Ιανουαρίου και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα -το έχουν δει ήδη οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα και οι συνταξιούχοι- θα δουν μια σημαντική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, του μισθού τους μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών που είναι προοδευτική ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε οικογένεια και πολύ γενναιόδωρη προς τους νέους ως 25 και 30 ετών».

Άλλωστε, προσέθεσε, «η κυβέρνηση αυτή απέδειξε ότι μέσα από το μέρισμα της ανάπτυξης και την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική μπορεί να φέρει την αναδιανομή χάρη στη μείωση της φοροδιαφυγής».

Άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας που «έχει φέρει στην επιφάνεια 5 εκατ. υπερωρίες που μέχρι πρότινος δεν εμφανίζονταν πουθενά». Ακόμη, «η πολεοδομική μεταρρύθμιση με ολοκλήρωση του Κτηματολογίου», με συμπληρωματικό σχόλιο, «ζητούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να λύσει σε έξι χρόνια τις εκκρεμότητες, αν όχι αιώνων, δεκαετών».

Άλλο σημαντικό πεδίο είναι «το κράτος δικαίου, είναι ο τρόπος με τον οποίο απονέμεται η δικαιοσύνη». Εδώ, χάρη «στο Ταμείο Ανάκαμψης εφαρμόζεται μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση, αλλά και πολλά έργα αναβάθμισης των υποδομών, των ψηφιακών συστημάτων, της κατάρτισης, της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, που έχουν ως στόχο τη μείωση του χρόνου απονομής τής δικαιοσύνης, από τα τέσσερα χρόνια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις 650 ημέρες. Χάρη στο νέο χάρτη στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη έχουμε πετύχει πολύ σημαντική μείωση του χρόνου».

Ένα άλλο πεδίο που προσφέρεται για συναινέσεις, όπως είπε, είναι το εθνικό απολυτήριο: εν προκειμένω «κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί υπέρ των αλλαγών και θα φανεί στην πράξη -και καλούμε σε διάλογο, θα το κάνει και η υπουργός Παιδείας τις αμέσως επόμενες ημέρες- ώστε μέσα στους επόμενους εννέα μήνες να καταλήξουμε σε αυτό το νέο σχολείο», προανήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας.

Στον ενεργειακό τομέα ανέφερε ότι «η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο», με διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος, κάτι που «προσδίδει ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία». Συμπέρασμα; «Η Ελλάδα επενδύει σε μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική, σε μια πολιτική διασυνδέσεων με την ευρύτερη περιοχή».

Ψήφος ομογενών

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν οι δυνατότητες προς τους ομογενείς να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους: «Εδώ δημιουργείται ακόμη ένα -δεν είναι το μόνο- πεδίο ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων σε κάτι που ορίζει και επιτάσσει το Σύνταγμα», σχολίασε και συνέχισε: «Καμία κυβέρνηση από το 1974 ως σήμερα δεν είχε ενεργοποιήσει στην πράξη, αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε την ψήφο των ομογενών, αναγνώρισε την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και πλέον θέλει να δώσει τη δυνατότητα, με τη συναίνεση και των υπόλοιπων κομμάτων, για την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές». Είναι μια απόφαση, επιχειρηματολόγησε, που «ενισχύει τη συμμετοχή, ενισχύει τον Ελληνισμό στην ολότητά του».

Στο ερώτημα αν η δυνατότητα για επιστολική ψήφο θα επεκταθεί και στους Έλληνες που ζουν εδώ, απάντησε ως εξής: «Σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο κρίνουν ότι δεν είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε». Αυτό δεν σημαίνει, διευκρίνισε, ότι «δεν θα επαναξιολογηθεί στο μέλλον αλλά αυτή η κυβέρνηση και ειδικά ο πρωθυπουργός έχουν αποδείξει ότι θέλουν να κάνουν προσεκτικά, ρεαλιστικά βήματα κάθε φορά». Και, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο» να μην βρεθούν αυτές οι ψήφοι από την αντιπολίτευση, προχώρησε στην εκτίμηση ότι το μέτρο αυτό, «θα αναζωογονήσει πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον των Ελλήνων του εξωτερικού για συμμετοχή στις εθνικές εκλογές».

Χωρίς μνήμη

Κατά τη διάρκεια της ωριαίας συνέντευξης, ο κ. Σκέρτσος προχώρησε, τέλος, σε σειρά επισημάνσεων για τον πυρήνα της πολιτικής, όπως: «Χωρίς μνήμη είμαστε μετέωροι σε κάθε καιροσκόπο, σε κάθε λαϊκιστή, σε κάθε δημαγωγό που εκμεταλλευόμενος τη θαμπή μνήμη μπορεί να επαναφέρει φαντάσματα του παρελθόντος».

Και, σε επόμενο σημείο, είναι «οξυγόνο για τη δημοκρατία οι διαφορετικές θέσεις», αλλά «αυτό που δεν επιτρέπεται, είναι η τοξικότητα και η εχθροπάθεια». Με άλλα λόγια, «το να αντιμετωπίζεις τον άλλον όχι ως μια άλλη άποψη, αλλά ως εχθρό, εγκληματία, δολοφόνο, προδότη, είναι εκφράσεις που δεν έχουν χώρο στη δημοκρατία». Και συνέχισε θυμίζοντας ότι «με αφορμή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών τα έχουμε ακούσει και τα έχουν υιοθετήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης». Αυτό είναι «αντιπολιτικό και αντιδημοκρατικό», είπε κλείνοντας τη συγκεκριμένη απάντηση.

Σε επόμενο σημείο ανέφερε: «Από το 2010 ως το 2019 η ελληνική οικονομία και η χώρα ήταν στη ΜΕΘ και απαιτούμε από αυτή τη δημόσια διοίκηση να τρέχει ταυτόχρονα σαν σπρίντερ και σαν μαραθωνοδρόμος. Έχει καταφέρει μέσα σε 6,5 χρόνια να τρέχει ταχύτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες».

Κι ακόμη, «μάς πνίγει όλους ο θυμός όταν βλέπουμε όλες αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος. Όμως πρέπει να θυμόμαστε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Η κυβέρνηση αυτή δεν υποσχέθηκε το 2019 ότι θα κάνει την Ελλάδα, Ελβετία σε έξι χρόνια, και ούτε παρέλαβε την Ελβετία. Επομένως να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες και εφικτούς στόχους».

Ερωτηθείς, τέλος, για τον προσωπικό απολογισμό του, απάντησε ότι αυτόν θα τον κάνει «όταν λήξει η προσωπική θητεία μου. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός με την κλασική έννοια του όρου. Σέβομαι απόλυτα τους επαγγελματίες πολιτικούς και τον επαγγελματισμό στην πολιτική», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ