Χατζηθεοδοσίου: «Παράνομη» η μείωση των προμηθειών στις εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Σε τροχιά νομικής διεκδίκησης εισέρχεται η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, σε μία συντονισμένη αντίδραση του κλάδου «απέναντι στη μονομερή μείωση των προμηθειών από τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Αυτό υπογραμμίστηκε στην εκδήλωση που πραγματοποίησαν τα Σωματεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης - ΕΑΔΕ (ΕΕΑΕ, ΕΣΑΠΕ, ΣΕΜΑ, ΣΠΑΤΕ) - ΠΣΑΣ, η ΠΟΑΔ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ).

Στην συνάντηση αναδείχθηκε η σύμπλευση των φορέων και αποφασίστηκε να ασκηθούν ένδικα μέσα, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στο κάλεσμα για διάλογο.

Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρέθηκε η επικύρωση της πρόθεσης για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, καθώς και η συνέχιση της μαζικής ψηφοφορίας των διαμεσολαβητών, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν το αίτημα για κανόνες ισονομίας, διαφάνειας και σεβασμού των συμφωνηθέντων, ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, χαρακτήρισε τη μείωση των προμηθειών «παράνομη και καταχρηστική», υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος είναι έτοιμος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη αν δεν υπάρξει διάλογος. Παράλληλα, κάλεσε την Πολιτεία να παρέμβει τόσο για τον έλεγχο του κόστους των νοσηλίων όσο και για τη διασφάλιση δίκαιων κανόνων στην ασφαλιστική αγορά.

Στέλνοντας μήνυμα προς ασφαλιστικές εταιρείες και κράτος, τόνισε ότι οι διαμεσολαβητές δεν θα αποδεχθούν τη μονομερή περικοπή προμηθειών μέσω του δικαιώματος συμβολαίου, προκειμένου να μη διακυβευτεί το μέλλον των επόμενων γενεών ασφαλιστών.

Όπως επεσήμανε, ο αγώνας του κλάδου αφορά και την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος επιβαρύνεται από τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα και τις αυθαιρεσίες των ιδιωτικών νοσοκομείων.

Κλείνοντας, κάλεσε τους διαμεσολαβητές να συσπειρωθούν στα σωματεία τους, τονίζοντας ότι η ενότητα αποτελεί το ισχυρότερο όπλο απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ