Ζελένσκι: Η ένταξη της Ουκρανίας στην EE πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η εισδοχή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην Ενωση ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την χώρα του.

«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

