Τζιτζικώστας: Δημιουργούμε ένα τουριστικό μοντέλο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο για την επόμενη δεκαετία

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού, στις Βρυξέλλες, ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού, στις Βρυξέλλες, ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Μετά την κεντρική εκδήλωση ακολούθησε σύσκεψη υπό τον κ. Τζιτζικώστα με τουριστικούς φορείς και ηγέτες του κλάδου του τουρισμού από όλη την Ευρώπη, όπου συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες της πρώτης ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, που αναμένεται να παρουσιάσει ο Επίτροπος την ερχόμενη Άνοιξη.

Στην εκδήλωση και τη σύσκεψη έδωσε το παρών και η Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Shaikha Nasser Al Nowais, με την οποία ο κ. Τζιτζικώστας είχε κατ’ ιδίαν συνεργασία.

«Ο τουρισμός συνεισφέρει σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και έχει βαθύ αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την απασχόληση, με τη δημιουργία 20 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε αγροτικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Ο τουρισμός είναι μια στρατηγική βιομηχανία. Αποτελεί πυλώνα της ανταγωνιστικότητας, της συνοχής και της παγκόσμιας επιρροής της Ευρώπης. Κι έτσι αντιμετωπίζεται στην πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, που θα παρουσιάσουμε την ερχόμενη Άνοιξη», τόνισε ο Επίτροπος στην ομιλία του.

Η νέα ευρωπαϊκή τουριστική στρατηγική στοχεύει στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στον τουρισμό παγκοσμίως, αλλά και στην εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

«Η φιλοδοξία μου είναι ξεκάθαρη: Ένα παγκοσμίως ανταγωνιστικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκό τουριστικό μοντέλο για την επόμενη δεκαετία», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι οι βασικές προτεραιότητες της νέας στρατηγικής είναι τέσσερις:

-Ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα.

-Κάλυψη των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

-Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

-Ενίσχυση του brand της Ευρώπης ως του σημαντικότερου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως.

«Για να υπηρετήσουμε αυτές οι προτεραιότητες, προτείνουμε εμβληματικές πρωτοβουλίες, ώστε παράλληλα να αντιμετωπίσουμε τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Έχουμε πλέον την ευκαιρία να προβάλλουμε την Ευρώπη παγκοσμίως ως ασφαλή και αξιόπιστο προορισμό, ως μια ήπειρο που βασίζεται σε αξίες, οι οποίες έχουν τη ρίζα τους σε συγκεκριμένους κανόνες και στον πλούσιο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτά μπορούν να γίνουν ένας ισχυρός φάρος για την προσέλκυση επισκεπτών από νέες και αναδυόμενες αγορές», σημείωσε ο Επίτροπος.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί εν αντιθέσει με άλλους που παραμένουν στην αφάνεια, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε πως «εάν αφεθούν ανεξέλεγκτες, οι πιέσεις αυτές κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, ακόμη και την αποδοχή του από τις τοπικές κοινωνίες. Οι αποφάσεις που βλάπτουν τις τοπικές κοινωνίες είναι, εξ ορισμού, κακές αποφάσεις για τον τουρισμό. Οι τοπικές κοινωνίες είναι η ‘καρδιά’ όσων προσφέρει η Ευρώπη στους επισκέπτες της. Πρέπει να συμμετέχουν, να γίνονται σεβαστοί οι προβληματισμοί τους και να προστατεύονται. Και κρίσιμο ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών. Ορισμένοι προορισμοί παλεύουν με τις συνέπειες της επιτυχίας, του συνωστισμού και της δυσαρέσκειας των κατοίκων, ενώ άλλοι δυσκολεύονται να προσελκύσουν επισκέπτες, μένοντας στην αφάνεια. Είναι απαραίτητο να πετύχουμε ισορροπία τα επόμενα χρόνια. Η επικείμενη στρατηγική θα αντιμετωπίσει και τις δύο πραγματικότητες, με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα δημοσιευθούν ήδη από φέτος».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ενίσχυση των υποδομών, αλλά και στις επενδύσεις για καλύτερες και πιο βιώσιμες μεταφορές, που θα κορυφωθούν τα επόμενα χρόνια, αλλά και σε παρεμβάσεις της ΕΕ για απρόσκοπτα διασυνοριακά ταξίδια και για διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Επίτροπος υπογράμμισε: «Η δύναμη της Ευρώπης έγκειται στην πολυμορφία της, αλλά και σε ό,τι μας ενώνει, τις κοινές μας αξίες, τη μακρά ιστορία μας και την ιδιαίτερη ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Αυτό πρέπει να προωθήσουμε στον κόσμο. Χρειαζόμαστε τώρα μια στρατηγική που να διασφαλίζει ότι ο τουρισμός παραμένει πυλώνας ανάπτυξης, περιβαλλοντικά υπεύθυνης και κοινωνικά δίκαιης. Και αυτό θα είναι το τουριστικό μας μοντέλο για την επόμενη δεκαετία».