Απώλειες άνω του 2% για το πετρέλαιο

Επανέναρξη των εξαγωγών αργού από τις πετρελαιοπηγές του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Απώλειες καταγράφει την Τετάρτη το πετρέλαιο, καθώς η επανέναρξη των εξαγωγών αργού από τις πετρελαιοπηγές του Ιρακινού Κουρδιστάν μέσω αγωγού που παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ ωθεί καθοδικά τις τιμές του «μαύρου χρυσού», μετά το ράλι που κατέγραψαν στον απόηχο των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές στα κράτη του Κόλπου.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Απριλίου για το αμερικανικό WTI υποχωρούν κατά 2,25% στα 94,05 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού brent σημειώνουν απώλειες 0,83% στα 102,63 δολάρια/βαρέλι.

Την Τρίτη, τα διαδοχικά πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές στις χώρες του Κόλπου οδήγησαν τις τιμές του αργού να ενισχυθούν ως και 3%, στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 2022.

Χθες, η τοπική κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν συμφώνησε με την κεντρική κυβέρνηση της χώρας να επανεκκινήσουν οι εξαγωγές μέσω αγωγού προς το λιμάνι Τσεϊχάν της Τουρκίας, τη στιγμή που η ιρακινή παραγωγή είχε μειωθεί σημαντικά λόγω των συγκρούσεων και των κλειστών διαδρόμων εξαγωγής. Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν πως η συμφωνία δεν είναι αρκετή για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της αγοράς, καθώς η παραγωγή του Ιράκ έχει πέσει περίπου στο 1,4 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, περίπου το ένα τρίτο από τα επίπεδα πριν από την κλείσιμο του Ορμούζ.