Κοντογεώργης για αγρότες: Χρήσιμη η συνάντηση της Δευτέρας - Με διάλογο μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα

Την πεποίθησή του ότι τη Δευτέρα θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών κατέθεσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στη NaftemporikiTV, διαμηνύοντας συγχρόνως ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κάνοντας εν πρώτοις τον απολογισμό της πρώτης συνάντησης, είπε πως έφυγε «θετικά εντυπωσιασμένος από την πρώτη συνάντηση γιατί είδα ανθρώπους που ήξεραν το αντικείμενο». Συν τοις άλλοις, «υπήρξε μια βελτίωση στα μέτρα, τα οποία είχαν ανακοινωθεί, και για το ρεύμα και για το πετρέλαιο», ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και συμφωνία ενόψει της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.

Θύμισε, επίσης, ότι με το που ξέσπασαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ο πρωθυπουργός είχε πει ότι επιθυμεί συνάντηση «με το σύνολο του αγροτικού κόσμου, πολλώ μάλλον με τα μπλόκα», ακόμη ότι «η πόρτα διαλόγου είναι ανοιχτή, (αλλά) δύο φορές υπήρχε άρνηση», ανέφερε ο Θ. Κοντογεώργης. Και, «όταν έχεις βάλεις ένα διεκδικητικό πλαίσιο και σε καλεί αυτός στον οποίον αποτείνεσαι, "έλα να συζητήσουμε" κι εσύ δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτό, νομίζω ότι εκεί σταματάει εκεί λίγο η λογική και ξεκινάει μια άλλη σκοπιμότητα». Σχολίασε, μάλιστα, «θα ήταν προτιμότερο να ήταν όλοι μαζί προχθές, δεν κατέστη αυτό εφικτό».

Ερχόμενος στη σημερινή κατάσταση, χαρακτήρισε «καλή αρχή» το γεγονός ότι «οι δρόμοι έχουν ανοίξει» αλλά, προσέθεσε, πρέπει να πληρωθεί και η δεύτερη προϋπόθεση με την εκπροσώπηση των μπλόκων. Πιο συγκεκριμένα, «σε αυτή τη συνάντηση δεν μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ελεγχόμενοι. Σήμερα - αύριο η πανελλαδική θα στείλει την εκπροσώπηση, επ' αυτής θα συζητήσουμε και πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα με δημοσιονομικό κόστος», διευκρίνισε πάντως.

Στη δημοσιογραφική διαπίστωση δε, ότι «ο κ. Ανεστίδης δεν θα είναι δεκτός στο Μαξίμου», ο υφυπουργός απάντησε: «Αυτό είναι σαφές». Ενώ σημείωσε ακολούθως για τη συνάντηση της Δευτέρας ότι «μπορούμε να βρούμε τρόπους να προχωρήσουν τα πράγματα». Με άλλα λόγια, «πηγαίνουμε με καλή διάθεση και με ειλικρινείς προθέσεις έχοντας ως οδηγό τη συζήτηση που έγινε προχθές». Ενώ μέσα από τη συζήτηση της Δευτέρας «θα βγουν τρέχοντα θέματα που μπορεί να προκύψουν από τους άλλους αγρότες», τα οποία εν συνεχεία «θα εξειδικευθούν από την κυβέρνηση».

Η συζήτηση για το αγροτικό ζήτημα έκλεισε με την ευλογιά: «Ο πρωθυπουργός είπε στην πρώτη συνάντηση και θα το επαναλάβει και στη συνάντηση της Δευτέρας ότι όποια στήριξη χρειασθεί για αναπλήρωση εισοδήματος και ανασύσταση (ζωικού) κεφαλαίου, θα είμαστε παρόντες», υπογράμμισε ο Θ. Κοντογεώργης, με τελικό ζητούμενο, συμπλήρωσε, οι πληγέντες κτηνοτρόφοι «να μπορέσουν να επανέλθουν στη δουλειά τους».

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν τα ελληνοτουρκικά, θέμα στο οποίο επεσήμανε ότι για την ελληνική πλευρά η διαφορά είναι μία: «Οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης». Από εκεί και πέρα υπάρχει «σειρά θεμάτων χαμηλής πολιτικής», όπως το μεταναστευτικό, «μέχρι και θέματα θετικής ατζέντας που συζητούνται στον πολιτικό διάλογο όπως την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, τότε που η αρμόδια υφυπουργός, η κ. Παπαδοπούλου θα συναντηθεί με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας».

Ταυτόχρονα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπογράμμισε την «υποχρέωση ενίσχυσης της αμυντικής - αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας» με τελικό ζητούμενο, την εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή». Αυτόν τον σκοπό έχει και ο διάλογος, συνέχισε, αλλά «έχουμε τις αρχές μας, το δίκαιό μας και ταυτόχρονα μια εγρήγορση» σε οτιδήποτε γίνεται στη γειτονιά μας και όχι μόνον.

Μιλώντας ακολούθως για τα Βαλκάνια είπε: «Είμαστε μια ταλαιπωρημένη γειτονιά και η Ιστορία είναι πρόσφατη. Η είσοδος και η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς το συμφέρον της περιοχής και της χώρας. Η ενταξιακή διαδικασία διακρίνεται σε κεφάλαια και κάποιες χώρες μπορεί να πηγαίνουν πιο γρήγορα σε κάποια από αυτά».

Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε, «όλα θα γίνουν όπως πρέπει με απόλυτη διασφάλιση της ενότητας στο ευρωπαϊκό πεδίο και της εξασφάλισης των συμφερόντων της χώρας μας και όλων». Ειδικώς δε, για την περίπτωση της Αλβανίας, με διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής ομογένειας, συμπλήρωσε.

Σχετικώς με το πρόβλημα των πτήσεων στο FIR Αθηνών, τόνισε ότι «το πόρισμα αναφέρει ρητά και με ενάργεια ότι πρώτον, δεν υπήρξε απολύτως κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών, των πληρωμάτων και των αεροσκαφών. Δεύτερον, το πόρισμα επισημαίνει ότι δεν υπήρξε κακόβουλη ενέργεια, επομένως παρέμβαση τρίτου. Τρίτον, επισημαίνει την αρχαιότητα των συστημάτων», αλλά, διευκρίνισε, «ο εκσυγχρονισμός έχει ξεκινήσει και θα έχει ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα»: τουλάχιστον 1,5 έτος θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της προμήθειας των νέων συστημάτων, είπε εν προκειμένω. Και, εν κατακλείδι, «δεν κινδύνεψε ούτε για ένα δευτερόλεπτο κανένας επιβάτης», επανέλαβε εμφατικά.

Για το τρένο, ο Θ. Κοντογεώργης είπε ότι «μέσα στο 2026 θα λειτουργήσει το εναπομείναν κομμάτι της γραμμής που είχε καταστραφεί λόγω Daniel, άρα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, θα είναι μια καινούρια γραμμή με τηλεδιοίκηση. Για τα τρένα μας και για την ασφάλεια γενικότερα των μετακινήσεων και των μεταφορών κάνουμε αυτό που πρέπει», διαβεβαίωσε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ