Bloomberg: Η αύξηση της στρατιωτικής δύναμης της Γερμανίας αναζωπυρώνει παλιούς φόβους στη Γαλλία

Με δέος και ανησυχία παρακολουθεί η Γαλλία τον εξοπλιστικό αγώνα στον οποίο έχει επιδοθεί η Γερμανία, διοχετεύοντας μεγάλους οικονομικούς πόρους, γεγονός που ανατρέπει τις μακροχρόνιες ισορροπίες στην ήπειρο, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Το Βερολίνο κάνει ακριβώς αυτό που συμφώνησε το ΝΑΤΟ: Έχει δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα έως το 2029, επιτυγχάνοντας τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ να επενδύσει το 3,5% του ΑΕΠ στον στρατό έξι χρόνια νωρίτερα από ό,τι απαιτούσε η συμμαχία.

Ωστόσο, ακόμη και όταν το ΝΑΤΟ επαινεί την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ του Βερολίνου, αξιωματούχοι σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κάνουν δεύτερες σκέψεις για την επανεμφάνιση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) ως κυρίαρχη δύναμη - ειδικά καθώς ένα ακροδεξιό, εθνικιστικό κόμμα φτάνει σε ιστορικά υψηλά ποσοστά αποδοχής στη Γερμανία, επαναφέροντας τους φόβους ότι μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση εκεί δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.

Στη Γαλλία, η οποία διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς της Ευρώπης και αποτελεί τη μόνη χώρα με εγχώρια ανεπτυγμένη πυρηνική ικανότητα, η ατμόσφαιρα είναι... σχιζοφρενική, όπως τονίζει το Bloomberg. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ανακούφιση που η Γερμανία κάνει περισσότερα για την άμυνα. Υπάρχει όμως και ανησυχία για το ενδεχόμενο η γερμανική βιομηχανία να αντικαταστήσει τον γαλλικό αμυντικό τομέα, καθώς το Παρίσι συνειδητοποιεί πόσο μεγάλα ποσά μπορεί να ξοδέψει το Βερολίνο.

Τέσσερις Γάλλοι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δήλωσαν στο Bloomberg ότι υπάρχει μια γενική αίσθηση ανησυχίας για την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Γερμανίας και το πολιτικό κεφάλαιο που τη συνοδεύει.

«Η Γαλλία βρίσκεται σε μια εύθραυστη κατάσταση και το γεγονός ότι η Γερμανία έχει αφοσιωθεί με τέτοια αποφασιστικότητα, θα δημιουργήσει φυσικά μια δυναμική που θα μπορούσε να μας αφήσει πίσω», δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής Φρανσουά-Ξαβιέ Μπελάμι. «Η εσωτερική αστάθεια αποδυναμώνει το γεωπολιτικό βάρος της Γαλλίας» τόνισε.

«Υπήρχε μια ευρέως αποδεκτή ισορροπία στην Ευρώπη ότι η Γαλλία θα ήταν η γεωπολιτική δύναμη και η Γερμανία η οικονομική», αναφέρει η Κλαούντια Μέιτζορ, ανώτατος αντιπρόεδρος του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ. «Η Γερμανία δεν ήθελε να είναι πολιτικός γίγαντας. Τώρα η Γερμανία κάνει και τα δύο, ενώ μάλιστα προσπαθεί να ενσωματώσει τη νέα της δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό θέτει τη Γαλλία σε δύσκολη θέση. Το άγχος τους λέει περισσότερα για την ίδια τη Γαλλία παρά για τη Γερμανία».

Υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Γερμανία κατάργησε de facto τα αυστηρά όρια δανεισμού για τις αμυντικές δαπάνες, απελευθερώνοντας μια άνευ προηγουμένου ροή χρηματοδότησης για τον επανεξοπλισμό και την αποτροπή μιας ολοένα και πιο εχθρικής Ρωσίας.

Οι Σκανδιναβικές χώρες, οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία πραγματοποιούν επίσης τεράστιες αμυντικές επενδύσεις. Ωστόσο, λίγες χώρες μπορούν να ανταγωνιστούν την ταχύτητα και τον όγκο της Γερμανίας. Οι ιστορικές αμυντικές δυνάμεις της Ευρώπης, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, έχουν ελάχιστο ή καθόλου δημοσιονομικό χώρο για να αυξήσουν τις δαπάνες.

Σε μια επίσκεψη στο Βερολίνο τον Δεκέμβριο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δεν μπορούσε να σταματήσει να επαινεί τη Γερμανία: «Αυτό είναι ακριβώς το είδος της αποφασιστικότητας που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας. Η Γερμανία ηγείται με το παράδειγμα».

Ωστόσο, όταν ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς παρουσίασε ένα από τα χαρακτηριστικά του αμυντικά έργα, την Ασπίδα του Ευρωπαϊκού Ουρανού, που σχεδιάστηκε για να κλείσει ένα σημαντικό κενό στις ευρωπαϊκές δυνατότητες αγοράζοντας συστήματα πυραυλικής άμυνας, η Γαλλία ένιωσε αποκλεισμένη. Η απογοήτευση μεγάλωσε όταν ο Σολτς ανακοίνωσε ξεχωριστά την αγορά 35 μαχητικών αεροσκαφών F-35 αμερικανικής κατασκευής, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντί ευρωπαϊκών αεροσκαφών.

Υπό τον Μερτς, οι αγορές όπλων από τις ΗΠΑ έχουν επιβραδυνθεί, εν μέρει λόγω της πολιτικής συνειδητοποίησης της Γερμανίας ότι ο διατλαντικός δεσμός είναι τεταμένος υπό τον Τραμπ. Ωστόσο, η αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία παραμένει δύσκολη.

Το πιο φιλόδοξο αμυντικό έργο της Ευρώπης πρόκειται να καταρρεύσει μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων όπου οι βιομηχανικοί εταίροι Dassault Aviation SA της Γαλλίας και Airbus SE - η de facto γερμανική πλευρά - δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε ένα μερίδιο παραγωγής για το πρόγραμμα μαχητικών έκτης γενιάς που ονομάζεται Future Combat Air System ή FCAS.

Η Γερμανία βρίσκεται επίσης στην καλύτερη θέση, βιομηχανικά και οικονομικά, για να παρέχει τους λεγόμενους στρατηγικούς παράγοντες, όπως η αεροπορική και πυραυλική άμυνα, η διαστημική νοημοσύνη και η εφοδιαστική. Προς το παρόν, η Ευρώπη εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις ΗΠΑ για αυτές τις δυνατότητες και είναι σε αγωνία για τις προθέσεις της Ουάσιγκτον εν μέσω συζητήσεων για επίθεση ή κατάληψη της Γροιλανδίας από τη σύμμαχό της Δανία.

«Ελπίζουμε ότι η Γερμανία θα αναπτύξει περαιτέρω στρατηγικούς παράγοντες για τη συμμαχία», δήλωσε ο στρατηγός Μάρκους Λάουμπενταλ, ένας από τους υψηλόβαθμους Γερμανούς στρατηγούς στο ΝΑΤΟ. «Από την οπτική γωνία του ΝΑΤΟ, και όσον αφορά την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική ικανότητα, είναι λογικό να συνεργαζόμαστε με βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε στις απαιτήσεις και να παραδώσουμε τα πράγματα πιο γρήγορα, επειδή, ως χρήστης, τα χρειάζομαι».

Ωστόσο, η εσωτερική πολιτική της Γερμανίας προκαλεί νευρικότητα στην Ευρώπη, όπως επισημαίνει το Bloomberg. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ή AfD, βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ορισμένες δημοσκοπήσεις. Θα μπορούσε να σημειώσει σημαντικές νίκες στις επερχόμενες τοπικές εκλογές στην ανατολική Γερμανία φέτος, αν και η Μέιτζορ τονίζει ότι λαϊκιστές πολιτικοί έχουν ανέβει και αλλού στην Ευρώπη.

«Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή την εξαιρετικά ισχυρή γερμανική στρατιωτική δύναμη εάν το AfD αναλάβει την πολιτική ηγεσία», δήλωσε η Γιάνα Πουλιερίν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.