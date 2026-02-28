Νέοι ΚΑΔ: Τι αλλάζει από 1η Μαρτίου για 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις

«Παγώνουν» έως τις 10 Μαρτίου ενάρξεις και μεταβολές επιχειρήσεων και αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα των φορολογούμενων. Ποιες διορθώσεις μπορούν να γίνουν και μέχρι πότε. «Κλειστόν» για 10 ημέρες το Μητρώο της ΑΑΔΕ.

«Κατεβάζει ρολά» για 10 ημέρες, το Μητρώο της ΑΑΔΕ λόγω της αυτόματης αλλαγής Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Από αύριο 1η Μαρτίου έως και τις 10 Μαρτίου 2026 θα «παγώσουν» οι ψηφιακές εφαρμογές του Μητρώου και οι φορολογούμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για:

ενάρξεις επιχειρήσεων,

μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων,

διακοπές εργασιών επιχειρήσεων,

μεταβολές προσωπικών στοιχείων,

μεταβολές διεύθυνσης κατοικίας.

Οι εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.

Η επικαιροποίηση και αντιστοίχιση των ΚΑΔ αφορά 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες και πραγματοποιείται ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αρχικά κάποια ενέργεια από τους φορολογουμένους. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των στοιχείων, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Οι αλλαγές στους ΚΑΔ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής :

1. Η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων, βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης. Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο. Οι ισχύοντες ΚΑΔ θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία.

2. Οι νέοι ΚΑΔ αντικαθιστούν πλήρως τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

3. Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους,

β) κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης,

γ) διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο, με ημερομηνία αυτής την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» και «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού» έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.

4. Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

5. Οι φορολογούμενοι δύναται να προβούν σε επισκόπηση για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης και τους νέους ΚΑΔ όπως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της οίκοθεν αντιστοίχισης, ανατρέχοντας στην τρέχουσα εικόνα και στο ιστορικό μεταβολών τους από την εφαρμογή «Βεβαιώσεις Μητρώου» στην πλατφόρμα "Μητρώο και Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

6. Οι φορολογούμενοι που θα προβούν σε καταχώριση/μεταβολή/διακοπή υφιστάμενου κωδικού αριθμού δραστηριότητας, όπως έχει προκύψει κατόπιν της αυτόματης αντιστοίχισης, υποβάλλουν δήλωση μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της ημερομηνίας αντιστοίχισης και η δήλωση εξετάζεται . Ομοίως υποβάλλεται η δήλωση και στην περίπτωση καταχώρισης/μεταβολής/διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού η οποία γίνεται στην εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού», εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης.

7. Αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 1η Μαρτίου 2026 και αφορούν αναδρομικές μεταβολές ΚΑΔ μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2026 αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου». Κατά την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

8. Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης με κεντρική διαδικασία, κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου υποβάλλεται αίτημα μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου. Κατά την ψηφιακή υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.