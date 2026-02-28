«Μπράλος – Άμφισσα» (ΑΒΑΞ): Συμπληρωματική σύμβαση 69 εκατ. για τις σήραγγες, το 2028 έτοιμο το οδικό έργο

«Κλείδωσε» η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για το επιπλέον κόστος του οδικού έργου που αφορά σε προσθήκη δίδυμων σηράγγων. Το θέμα της ασφάλειας. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις. Ποιο είναι το project, ποια η σημασία του.

Με… «ευρωπαϊκή βούλα» φαίνεται να κλειδώνει Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) αξίας 55.846.774,19 ευρώ, που με ΦΠΑ θα προσεγγίζει τα 69 εκατ., η οποία αφορά το «καπέλο» που θα μπει στην κατασκευής του έργου «Οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο», αρχικού εκτιμώμενου κόστους 260 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο τον όμιλο ΑΒΑΞ. Ήδη, έγινε η σχετική αναγγελία της ΣΣΕ στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση αυτή αφορά την προσθήκη στο αντικείμενο του έργου των περίφημων «δίδυμων σηράγγων» (κόστους 69,25 εκατ.), μήκους 2.225 μ. και μήκους 2.485 μ. αντίστοιχα, μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των μετακινήσεων και η ανθεκτικότητα, με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να έχει ήδη από τα τέλη του 2025 αναλάβει σχετικές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες.

Η συμπληρωματική σύμβαση για τις σήραγγες

Όπως σημειώνεται, αυτή η 1η Σ.Σ.Ε. συνάφθηκε για να περιλάβει τις παρουσιαζόμενες, μέχρι σήμερα, τεχνικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις, μετά την ανασκόπηση και επικαιροποίηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και την έγκριση των τροποποιημένων μελετών του έργου και συγκεκριμένα των Οριστικών Μελετών των Σηράγγων Σ1 και Σ2, με τις οποίες αντικαταστάθηκε ο σχεδιασμός των σηράγγων αμφίδρομης κυκλοφορίας και των συνοδών σηράγγων διαφυγής με διαχωρισμένες σήραγγες μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας η κάθε μία.

Ο ανασχεδιασμός αυτός, κατέστη αναγκαίος κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούσε τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστεί από την κύρια σύμβαση διότι, σύμφωνα με τη μελέτη Τεκμηρίωσης της Κλιματικής Ανθεκτικότητας του Έργου, η οποία εκπονήθηκε τον Σεπτέμβριο 2023 (μετά τη δημοπράτηση του έργου) και ήταν απαραίτητη για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021 – 2027», έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα παύσης λειτουργίας του παρόντος έργου λόγω εργασιών συντηρήσεων και ατυχημάτων.

Όπως έχουμε αναφέρει από τις αρχές 2025, το έργο έχει πάρει πρόσθετη παράταση, δίχως υπαιτιότητα του εργολάβου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τις 9 Φεβρουαρίου 2028, αντί 15 Αυγούστου 2027. Οι αρμόδιες διευθύνσεις συναίνεσαν στο αίτημα της ΑΒΑΞ για νέα παράταση, καθώς δεν είχαν επιλυθεί τα ζητήματα με απαλλοτριώσεις σε σημεία που έπρεπε να γίνουν εργασίες για σήραγγες. Στην πορεία είχε προστεθεί και το θέμα της προσθήκης των δίδυμων σηράγγων.

Ποιο είναι το έργο

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα «Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο», στο τμήμα «Μπράλος – Άμφισσα», μήκους 25 περίπου χλμ.

Αναλυτικά, το τμήμα αυτό διακρίνεται στα υποτμήματα:

1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300)

2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700).

Το τμήμα Μπράλος - Άμφισσα αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα τμήματα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα- Αντίρριο και η υλοποίηση του ανοίγει τον δρόμο για την μελλοντική ολοκλήρωση και των άλλων τμημάτων που χρίζουν αναβάθμισης. Ο διαγώνιος άξονας ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και τον Ε65 (Λαμία-Καρδίτσα-Εγνατία), με την Ιόνια Οδό (Αντίρριο-Ιωάννινα), την Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και κατ` επέκταση την Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος). Με την ολοκλήρωση του έργου θα μπορεί κάποιος να μετακινείται από την περιοχή της Λαμίας στην Πάτρα χωρίς να περνά από την Αττική και την Κορινθία, σε περίπου 80 λεπτά.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ στο τμήμα ΜΠΡΑΛΟΣ – ΑΜΦΙΣΣΑ. Το τμήμα αυτό διακρίνεται στα υποτμήματα: -1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300) -2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700). Το ενδιάμεσο τμήμα του άξονα (Χ.Θ. 7+300 – Χ.Θ. 9+300) αντιστοιχεί στην παράκαμψη Γραβιάς, το οποίο είναι κατασκευασμένο και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας. Το τμήμα του άξονα από Χ.Θ. 9+300 έως τον Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη στη Χ.Θ. 14+000 έχει δημοπρατηθεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός αριθμού ισόπεδων κόμβων, καθώς και ενός δικτύου παράλληλων και κάθετων δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των παροδίων χρήσεων. Το έργο αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», το οποίο υπάγεται στον διευρωπαϊκό άξονα Ε65.

Η οδός έχει χαρακτήρα σύνδεσης, ευρισκόμενη στο σύνολο του μήκους της εκτός σχεδίου, παρακάμπτοντας τους οικισμούς από την περιοχή των οποίων διέρχεται και συνδέοντας την Π.Ε. Φθιώτιδας με τις Π.Ε. Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας. Ως εκ τούτου ανήκει στην κατηγορία Α με λειτουργική βαθμίδα ΙΙ (οδική σύνδεση νομών / επαρχιών) με αρχή και πέρας τον ΠΑΘΕ και την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ αντίστοιχα, που ανήκουν στην λειτουργική βαθμίδα ΑΙ.

Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά: -Την εκτέλεση κάθε είδους χωματουργικών έργων (γενικές εκσκαφές σε γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος, εκσκαφές χαλαρών εδαφών, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, εκσκαφές τάφρων, διανοίξεις σηράγγων, επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών, επιχώσεις με κοκκώδη υλικά και θραυστά υλικά λατομείου κλπ) -Εργασίες για την κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων (οχετοί, γέφυρες, σήραγγες, τοίχοι αντιστήριξης, οπλισμένο επίχωμα) -Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης -Εργασίες ασφάλισης και σήμανσης -Η/Μ εργασίες οδοφωτισμού και υπογείων έργων (σηράγγων) -Λοιπές εργασίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οδού, όπως κατασκευή και τοποθέτηση κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεις, εργασίες αποχέτευσης και αποστράγγισης, περιφράξεις οδικών έργων κλπ..